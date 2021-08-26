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В Японии приостановили использование 1,6 млн доз вакцины Moderna

Ведомости

Министерство здравоохранения Японии обнаружило посторонние вещества в некоторых дозах вакцины от коронавируса компании Moderna, сообщает агентство Kyodo. В качестве меры предосторожности в стране приостановили использование около 1,63 млн доз препарата.

«Министерство здравоохранения Японии заявило в четверг, что посторонние вещества были обнаружены в некоторых неиспользованных дозах вакцины против COVID-19 от Moderna Inc., применение около 1,63 млн доз с той же производственной линии было приостановлено в качестве меры предосторожности», — пишет издание.

Согласно подсчетам агентства на основе сообщений местных органов власти, в 19 из 47 префектур страны было использовано порядка 180 000 доз с возможным наличием посторонних веществ.

В компании Moderna и японском производителе лекарств Takeda Pharmaceutical сообщили, что не получали каких-либо сообщений о проблемах при использовании препарата.

Вакцина против коронавируса Moderna одобрена Всемирной организацией здравоохранения и европейским регулятором. Эффективность препарата, по данным компании, при первичном анализе составила 94,1%, при тяжелых случаях заболевания — 100%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных