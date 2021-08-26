В Японии приостановили использование 1,6 млн доз вакцины Moderna
Министерство здравоохранения Японии обнаружило посторонние вещества в некоторых дозах вакцины от коронавируса компании Moderna, сообщает агентство Kyodo. В качестве меры предосторожности в стране приостановили использование около 1,63 млн доз препарата.
«Министерство здравоохранения Японии заявило в четверг, что посторонние вещества были обнаружены в некоторых неиспользованных дозах вакцины против COVID-19 от Moderna Inc., применение около 1,63 млн доз с той же производственной линии было приостановлено в качестве меры предосторожности», — пишет издание.
Согласно подсчетам агентства на основе сообщений местных органов власти, в 19 из 47 префектур страны было использовано порядка 180 000 доз с возможным наличием посторонних веществ.
В компании Moderna и японском производителе лекарств Takeda Pharmaceutical сообщили, что не получали каких-либо сообщений о проблемах при использовании препарата.
Вакцина против коронавируса Moderna одобрена Всемирной организацией здравоохранения и европейским регулятором. Эффективность препарата, по данным компании, при первичном анализе составила 94,1%, при тяжелых случаях заболевания — 100%.