В Японии приостановили использование 1,6 млн доз вакцины Moderna

«Министерство здравоохранения Японии заявило в четверг, что посторонние вещества были обнаружены в некоторых неиспользованных дозах вакцины против COVID-19 от Moderna Inc., применение около 1,63 млн доз с той же производственной линии было приостановлено в качестве меры предосторожности», — пишет издание.