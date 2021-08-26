Глава Росприроднадзора назвала фейками половину экологических отчетов компаний
Экологические отчеты российских компаний зачастую не соответствуют действительности, а в половине случаев — фейки, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, передает «РИА Новости».
«ESG-повестка (Environmental, Social, and Corporate Governance, международная нефинансовая экологическая отчетность компаний. — Ред.), которая так активно лоббируется, дискутируется, заявляется, в моем понимании, в половине случаев является фейком чистым, еще в половине случаев является фейком не сильно осмысленным», — сказала Радионова.
По ее словам, крупнейшие консалтинговые компании (PwС, Deloitte, EY, KPMG) должны понимать, что не может быть положительного отчета по ESG, и обращать внимание на претензии Росприроднадзора к своим клиентам.
Ранее сегодня российский Forbes составил первый рейтинг импакт-инвесторов — бизнесменов, которые жертвуют и инвестируют средства, направленные на снижение негативных последствий для общества и экологии. Крупнейшим импакт-инвестором в списке стал бывший замминистра связи и экс-директор Yota Денис Свердлов из-за его проекта по производству коммерческих электромобилей Arrival. По данным издания, Свердлов с начала 2010 г. потратил на социальные и экологические проекты порядка $5,65 млрд.
В пятерку крупнейших импакт-бизнесменов России также вошли основной акционер USM Holdings Алишер Усманов (расходы на экологические проекты — $5,2 млрд), совладелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг (импакт-инвестиции издание оценило в $2,53 млрд) и совладелец «Евраза» Роман Абрамович (импакт-инвестиции — $2,2 млрд).