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Глава Росприроднадзора назвала фейками половину экологических отчетов компаний

Ведомости

Экологические отчеты российских компаний зачастую не соответствуют действительности, а в половине случаев — фейки, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, передает «РИА Новости».

«ESG-повестка (Environmental, Social, and Corporate Governance, международная нефинансовая экологическая отчетность компаний. — Ред.), которая так активно лоббируется, дискутируется, заявляется, в моем понимании, в половине случаев является фейком чистым, еще в половине случаев является фейком не сильно осмысленным», — сказала Радионова.

По ее словам, крупнейшие консалтинговые компании (PwС, Deloitte, EY, KPMG) должны понимать, что не может быть положительного отчета по ESG, и обращать внимание на претензии Росприроднадзора к своим клиентам.

Ранее сегодня российский Forbes составил первый рейтинг импакт-инвесторов — бизнесменов, которые жертвуют и инвестируют средства, направленные на снижение негативных последствий для общества и экологии. Крупнейшим импакт-инвестором в списке стал бывший замминистра связи и экс-директор Yota Денис Свердлов из-за его проекта по производству коммерческих электромобилей Arrival. По данным издания, Свердлов с начала 2010 г. потратил на социальные и экологические проекты порядка $5,65 млрд. 

В пятерку крупнейших импакт-бизнесменов России также вошли основной акционер USM Holdings Алишер Усманов (расходы на экологические проекты — $5,2 млрд), совладелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг (импакт-инвестиции издание оценило в $2,53 млрд) и совладелец «Евраза» Роман Абрамович (импакт-инвестиции — $2,2 млрд). 

Ранее по теме: Росприроднадзор зафиксировал рост числа экологических нарушений в 2021 году
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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