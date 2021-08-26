Глава Росприроднадзора назвала фейками половину экологических отчетов компаний

Ранее сегодня российский Forbes составил первый рейтинг импакт-инвесторов — бизнесменов, которые жертвуют и инвестируют средства, направленные на снижение негативных последствий для общества и экологии. Крупнейшим импакт-инвестором в списке стал бывший замминистра связи и экс-директор Yota Денис Свердлов из-за его проекта по производству коммерческих электромобилей Arrival. По данным издания, Свердлов с начала 2010 г. потратил на социальные и экологические проекты порядка $5,65 млрд.