При взрыве в воинской части в Казахстане пострадали 60 человек
При взрыве в воинской части в Жамбылской области Казахстана пострадали около 60 человек, среди них 11 военных, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию региона.
«В городскую больницу № 1 города Тараза с различными ранениями поступило 60 человек, из них 11 военных», — сообщили в администрации.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о 30 пострадавших. Он также отметил, что оперативный штаб работает над ликвидацией последствий пожара, мобилизованы сотрудники минобороны, МЧС, МВД.
По его словам, принято решение об эвакуации жителей близлежащих сел. Ж/д сообщение приостановлено, возбуждено уголовное дело.