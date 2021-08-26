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При взрыве в воинской части в Казахстане пострадали 60 человек

Ведомости

При взрыве в воинской части в Жамбылской области Казахстана пострадали около 60 человек, среди них 11 военных, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию региона.

«В городскую больницу № 1 города Тараза с различными ранениями поступило 60 человек, из них 11 военных», — сообщили в администрации.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о 30 пострадавших. Он также отметил, что оперативный штаб работает над ликвидацией последствий пожара, мобилизованы сотрудники минобороны, МЧС, МВД.

По его словам, принято решение об эвакуации жителей близлежащих сел. Ж/д сообщение приостановлено, возбуждено уголовное дело.

Ранее по теме: Минобороны Казахстана сообщило о взрыве на воинском складе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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