В СПЧ попросили Бастрыкина взять на контроль дело об избиении подростка в Подмосковье
Советник президента России, глава СПЧ Валерий Фадеев обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину из-за избиения подростка в Московской области и попросил взять это дело на контроль. Обращение к Бастрыкину опубликовано на сайте СПЧ.
«Совет обеспокоен данным инцидентом и полагает, что по результатам расследования уголовного дела правовая оценка должна быть также дана действиям (бездействию) сотрудников полиции. Просим вас, уважаемый Александр Иванович, взять расследование указанного уголовного дела под личный контроль и поручить проинформировать Совет о результатах расследования», — говорится в обращении.
Ранее появилась информация, что в селе Софьино 17-летний уроженец Таджикистана избил 13-летнего мальчика за футболку «Я русский». Родители обратились в полицию. Там сообщили о жалобе самого виновника. При этом мальчика избили повторно, засняв это на видео. Следователи ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело.