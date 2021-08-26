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В СПЧ попросили Бастрыкина взять на контроль дело об избиении подростка в Подмосковье

Ведомости

Советник президента России, глава СПЧ Валерий Фадеев обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину из-за избиения подростка в Московской области и попросил взять это дело на контроль. Обращение к Бастрыкину опубликовано на сайте СПЧ.

«Совет обеспокоен данным инцидентом и полагает, что по результатам расследования уголовного дела правовая оценка должна быть также дана действиям (бездействию) сотрудников полиции. Просим вас, уважаемый Александр Иванович, взять расследование указанного уголовного дела под личный контроль и поручить проинформировать Совет о результатах расследования», — говорится в обращении.

Ранее появилась информация, что в селе Софьино 17-летний уроженец Таджикистана избил 13-летнего мальчика за футболку «Я русский». Родители обратились в полицию. Там сообщили о жалобе самого виновника. При этом мальчика избили повторно, засняв это на видео. Следователи ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело. 

Ранее по теме: Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела о пропаже детей в Тюмени

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных