В СПЧ попросили Бастрыкина взять на контроль дело об избиении подростка в Подмосковье

Ранее появилась информация, что в селе Софьино 17-летний уроженец Таджикистана избил 13-летнего мальчика за футболку «Я русский». Родители обратились в полицию. Там сообщили о жалобе самого виновника. При этом мальчика избили повторно, засняв это на видео. Следователи ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело.