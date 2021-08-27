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Время написания ЕГЭ по истории и обществознанию сократили почти на час

Ведомости

Время написания ЕГЭ по истории и обществознанию сократили с 235 до 180 минут, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. Нововведение вступит в силу с 2022 г.

«Время, отведенное на выполнение экзаменационных работ по истории и обществознанию, сокращено с 235 до 180 минут», — говорится в сообщении. 

Из ЕГЭ по истории со следующего года будет исключено историческое сочинение, но при этом добавлено новое задание на установление причинно-следственных связей. А вместо задания с кратким ответом, посвящённого Великой Отечественной войне, включено задание с развёрнутым ответом, предполагающее работу с историческими источниками о Великой Отечественной войне.

Изменения затронули и ЕГЭ по географии — его участникам будут предложены два новых задания, проверяющие навыки поиска информации. В ЕГЭ по литературе также расширился список произведений: в него вошло больше поэзии второй половины ХIХ — ХХ веков, отечественной литературы ХХI века, а также зарубежная литература. 

Все изменения, которые коснутся ЕГЭ в следующем году, опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных