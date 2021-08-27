Время написания ЕГЭ по истории и обществознанию сократили почти на час
Время написания ЕГЭ по истории и обществознанию сократили с 235 до 180 минут, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. Нововведение вступит в силу с 2022 г.
«Время, отведенное на выполнение экзаменационных работ по истории и обществознанию, сокращено с 235 до 180 минут», — говорится в сообщении.
Из ЕГЭ по истории со следующего года будет исключено историческое сочинение, но при этом добавлено новое задание на установление причинно-следственных связей. А вместо задания с кратким ответом, посвящённого Великой Отечественной войне, включено задание с развёрнутым ответом, предполагающее работу с историческими источниками о Великой Отечественной войне.
Изменения затронули и ЕГЭ по географии — его участникам будут предложены два новых задания, проверяющие навыки поиска информации. В ЕГЭ по литературе также расширился список произведений: в него вошло больше поэзии второй половины ХIХ — ХХ веков, отечественной литературы ХХI века, а также зарубежная литература.
Все изменения, которые коснутся ЕГЭ в следующем году, опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).