Время написания ЕГЭ по истории и обществознанию сократили почти на час

Из ЕГЭ по истории со следующего года будет исключено историческое сочинение, но при этом добавлено новое задание на установление причинно-следственных связей. А вместо задания с кратким ответом, посвящённого Великой Отечественной войне, включено задание с развёрнутым ответом, предполагающее работу с историческими источниками о Великой Отечественной войне.