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Кириенко назвал общую сумму грантов государства на поддержку креативных индустрий

Ведомости

Россия выделяет в общей сложности около 35-40 млрд руб. в качестве грантов на поддержку креативных индустрий, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, слова которого передает ТАСС.

«Где-то 35-40 млрд руб. — это грантовая поддержка, которую государство дает представителям креативных индустрий. Это крайне серьезная история», — сказал Кириенко на пленарном заседании «Россия в год креативной экономики» в рамках «Российской креативной недели» в Москве.

По словам Кириенко, Фонд президентских грантов получает в этом году 11 млрд руб., а Президентский фонд культурных инициатив — 3,5 млрд руб. в этом году и 8 млрд руб. в 2022 г. В свою очередь Институт развития интернета получил на поддержу производства контента в интернете 3 млрд руб. в 2020 г. и 10 млрд руб. в 2021 г. Кроме этого, как отметил он, президент России Владимир Путин поручил также увеличить финансирование Фонда кино.

К креативным индустриям относится продажа товаров и услуг, которые являются результатом интеллектуальной деятельности (реклама, дизайн, PR и т. д.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных