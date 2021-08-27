Кириенко назвал общую сумму грантов государства на поддержку креативных индустрий

По словам Кириенко, Фонд президентских грантов получает в этом году 11 млрд руб., а Президентский фонд культурных инициатив — 3,5 млрд руб. в этом году и 8 млрд руб. в 2022 г. В свою очередь Институт развития интернета получил на поддержу производства контента в интернете 3 млрд руб. в 2020 г. и 10 млрд руб. в 2021 г. Кроме этого, как отметил он, президент России Владимир Путин поручил также увеличить финансирование Фонда кино.