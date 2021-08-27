Кириенко назвал общую сумму грантов государства на поддержку креативных индустрий
Россия выделяет в общей сложности около 35-40 млрд руб. в качестве грантов на поддержку креативных индустрий, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, слова которого передает ТАСС.
«Где-то 35-40 млрд руб. — это грантовая поддержка, которую государство дает представителям креативных индустрий. Это крайне серьезная история», — сказал Кириенко на пленарном заседании «Россия в год креативной экономики» в рамках «Российской креативной недели» в Москве.
По словам Кириенко, Фонд президентских грантов получает в этом году 11 млрд руб., а Президентский фонд культурных инициатив — 3,5 млрд руб. в этом году и 8 млрд руб. в 2022 г. В свою очередь Институт развития интернета получил на поддержу производства контента в интернете 3 млрд руб. в 2020 г. и 10 млрд руб. в 2021 г. Кроме этого, как отметил он, президент России Владимир Путин поручил также увеличить финансирование Фонда кино.
К креативным индустриям относится продажа товаров и услуг, которые являются результатом интеллектуальной деятельности (реклама, дизайн, PR и т. д.).