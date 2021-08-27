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«Манчестер Юнайтед» договорился о трансфере Криштиану Роналду

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Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» договорился с итальянским «Ювентусом» о трансфере Криштиану Роналду, сообщает пресс-служба манчестерского клуба.

«Манчестер Юнайтед» рад подтвердить, что клуб достиг соглашения с «Ювентусом» о трансфере Криштиану Роналду при условии согласования личных условий, визы и медицины», — говорится в сообщении клуба.

36-летний португальский игрок ранее играл в «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 г. После этого на протяжении девяти лет (с 2009 по 2018 г.) Роналду представлял мадридский «Реал». В 2018 г. он перешел в «Ювентус».

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, четырехкратным победителем клубных чемпионатов мира. Помимо этого Криштиану Роналду семь раз становился чемпионом национальных первенств в Англии, Испании и Италии и победителем чемпионата Европы в составе сборной Португалии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных