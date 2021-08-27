«Манчестер Юнайтед» договорился о трансфере Криштиану Роналду

36-летний португальский игрок ранее играл в «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 г. После этого на протяжении девяти лет (с 2009 по 2018 г.) Роналду представлял мадридский «Реал». В 2018 г. он перешел в «Ювентус».