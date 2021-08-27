«Манчестер Юнайтед» договорился о трансфере Криштиану Роналду
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» договорился с итальянским «Ювентусом» о трансфере Криштиану Роналду, сообщает пресс-служба манчестерского клуба.
«Манчестер Юнайтед» рад подтвердить, что клуб достиг соглашения с «Ювентусом» о трансфере Криштиану Роналду при условии согласования личных условий, визы и медицины», — говорится в сообщении клуба.
36-летний португальский игрок ранее играл в «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 г. После этого на протяжении девяти лет (с 2009 по 2018 г.) Роналду представлял мадридский «Реал». В 2018 г. он перешел в «Ювентус».
Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, четырехкратным победителем клубных чемпионатов мира. Помимо этого Криштиану Роналду семь раз становился чемпионом национальных первенств в Англии, Испании и Италии и победителем чемпионата Европы в составе сборной Португалии.