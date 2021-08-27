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Собянин прокомментировал установку скульптуры Урса Фишера в Москве

Ведомости

Недавно установленная в Москве скульптура «Большая глина» Урса Фишера будет востребована в другом городе мира, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, слова которого передает «РИА Новости».

«Мне сложно провести грань между креативным и не креативным музеем. "Третьяковка", вот, например, креативная или нет? Или у нас только "Гараж" креативный? Или, например, Петр I, который стоит с рулем, это креативный памятник или это только глина — креативный памятник? Что из них креативнее? Я думаю, что глина. Потому что, как мне сказали, глина через 9 месяцев будет востребована в другом городе мира, а Петр I так и будет плыть на своем корабле», — сказал Собянин на форуме «Российской креативной недели».

По словам столичного мэра, скульптура является объектом мирового уровня. «Это просто уникальный объект», — отметил он.

Скульптура, временно установленная напротив будущего дома культуры «ГЭС-2» на Болотной набережной Москвы, представляет собой отлитую из алюминия 12-метровую копию комка глины. В последний раз она выставлялась в итальянской Флоренции в 2017 г., сообщалось в Instagram дома культуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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