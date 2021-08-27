Собянин прокомментировал установку скульптуры Урса Фишера в Москве

«Мне сложно провести грань между креативным и не креативным музеем. "Третьяковка", вот, например, креативная или нет? Или у нас только "Гараж" креативный? Или, например, Петр I, который стоит с рулем, это креативный памятник или это только глина — креативный памятник? Что из них креативнее? Я думаю, что глина. Потому что, как мне сказали, глина через 9 месяцев будет востребована в другом городе мира, а Петр I так и будет плыть на своем корабле», — сказал Собянин на форуме «Российской креативной недели».