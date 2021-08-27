Собянин прокомментировал установку скульптуры Урса Фишера в Москве
Недавно установленная в Москве скульптура «Большая глина» Урса Фишера будет востребована в другом городе мира, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, слова которого передает «РИА Новости».
«Мне сложно провести грань между креативным и не креативным музеем. "Третьяковка", вот, например, креативная или нет? Или у нас только "Гараж" креативный? Или, например, Петр I, который стоит с рулем, это креативный памятник или это только глина — креативный памятник? Что из них креативнее? Я думаю, что глина. Потому что, как мне сказали, глина через 9 месяцев будет востребована в другом городе мира, а Петр I так и будет плыть на своем корабле», — сказал Собянин на форуме «Российской креативной недели».
По словам столичного мэра, скульптура является объектом мирового уровня. «Это просто уникальный объект», — отметил он.
Скульптура, временно установленная напротив будущего дома культуры «ГЭС-2» на Болотной набережной Москвы, представляет собой отлитую из алюминия 12-метровую копию комка глины. В последний раз она выставлялась в итальянской Флоренции в 2017 г., сообщалось в Instagram дома культуры.