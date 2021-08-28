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В США суд разрешил SEC взыскать более $200 000 со Стивена Сигала

Ведомости

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась черед суд права взыскать с актера Стивена Сигала свыше $200 000 за незаконную рекламу криптовалюты, пишет Bloomberg.

В 2018 г. актер в соцсетях призывал людей «не упустить возможность» поучаствовать в первичном размещении криптовалюты (ICO) Bitcoiin2Gen. Но при этом он утаил, что ему пообещали заплатить за эту рекламу $250 000 деньгами и еще $750 000 в виде токенов Bitcoiin2Gen. Кроме того, в феврале 2018 г. на сайте криптовалюты появился пресс-релиз о том, что «мастер дзен Стивен Сигал стал послом бренда Bitcoiin2Gen».

Зимой 2020 г. SEC сообщила, что Сигал заплатит $314 000 для урегулирования обвинений, однако, как отмечает Bloomberg, актер заплатил лишь $75 000, просрочив выплату оставшейся части. В результате 27 августа окружной суд в Бруклине разрешил регулятору взыскать с актера оставшиеся штрафы и пени.

Как отмечает Bloomberg, предыдущие требования по выплате просроченных платежей и явиться в суд для разбирательства с SEC он и его представители проигнорировали. 

Ранее по теме: Стивен Сигал оштрафован на $314 000 за рекламу криптовалюты

Стивен Сигал в 2016 г. получил гражданство России. В мае вместе с супругой он присутствовал на инаугурации президента Владимира Путина. В начале августа 2018 г. стало известно о назначении Сигала спецпредставителем на общественных началах.

Он занимается проектами в сфере культуры, науки, образования, искусства и спорта, сообщал российский МИД. В его обязанности также будет входить сохранение связанных с Россией памятных мест в США и популяризация наследия Русской Америки.

Ранее по теме: Стивен Сигал станет членом партии «Справедливая Россия — За правду»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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