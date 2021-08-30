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Кравцов анонсировал начало внедрения традиции по поднятию флага в школах

Ведомости

Традицию поднятия государственного флага в школах начнут внедрять уже с нового учебного года, заявил в ходе брифинга министр просвещения России Сергей Кравцов. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

«С нового учебного года мы будем распространять в школах практику поднятия государственного флага. Здесь не должно быть формализма. Мы уверены, что это хорошая практика. Во многих регионах она уже существует, и сами школьники хотят и стремятся участвовать в церемонии поднятия флага», — сказал он. 

25 августа идею введения такой традиции одобрил президент России Владимир Путин. С соответствующим предложением к главе государства обратился воспитатель детского лагеря «Кипарисный» ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» Вячеслав Антипов. Мужчина рассказал, что традиция уже реализовывается в «Артеке» и нравится детям. Путин назвал идею «хорошей и своевременной», а также добавил, что во многих странах мира в школах поднимают государственные флаги.

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова сообщила, что данный вопрос власти рассматривали 24 августа. По ее словам, единый стандарт процедуры поднятия флага нужно разработать совместно с администрацией президента, так как речь идет о государственных символах. Средства на реализацию традиции планируют выделить из федерального бюджета. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных