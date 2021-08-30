Кравцов анонсировал начало внедрения традиции по поднятию флага в школах

«С нового учебного года мы будем распространять в школах практику поднятия государственного флага. Здесь не должно быть формализма. Мы уверены, что это хорошая практика. Во многих регионах она уже существует, и сами школьники хотят и стремятся участвовать в церемонии поднятия флага», — сказал он.