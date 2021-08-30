Кравцов анонсировал начало внедрения традиции по поднятию флага в школах
Традицию поднятия государственного флага в школах начнут внедрять уже с нового учебного года, заявил в ходе брифинга министр просвещения России Сергей Кравцов. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
«С нового учебного года мы будем распространять в школах практику поднятия государственного флага. Здесь не должно быть формализма. Мы уверены, что это хорошая практика. Во многих регионах она уже существует, и сами школьники хотят и стремятся участвовать в церемонии поднятия флага», — сказал он.
25 августа идею введения такой традиции одобрил президент России Владимир Путин. С соответствующим предложением к главе государства обратился воспитатель детского лагеря «Кипарисный» ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» Вячеслав Антипов. Мужчина рассказал, что традиция уже реализовывается в «Артеке» и нравится детям. Путин назвал идею «хорошей и своевременной», а также добавил, что во многих странах мира в школах поднимают государственные флаги.
Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова сообщила, что данный вопрос власти рассматривали 24 августа. По ее словам, единый стандарт процедуры поднятия флага нужно разработать совместно с администрацией президента, так как речь идет о государственных символах. Средства на реализацию традиции планируют выделить из федерального бюджета.