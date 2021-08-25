Путин поддержал идею введения традиции поднимать флаг России в школах

С подобной инициативой обратился к главе государства воспитатель детского лагеря «Кипарисный» ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» Вячеслав Антипов. Он рассказал, что в самом «Артеке» подобную процедуру уже ввели и она была одобрена отдыхающими. По словам Антипова, дети признались, что хотели бы продолжать поднимать флаг России под гимн страны в их школах.