Путин поддержал идею введения традиции поднимать флаг России в школах
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности одобрил идею ввести во всех школах страны традицию поднимать государственный флаг. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
С подобной инициативой обратился к главе государства воспитатель детского лагеря «Кипарисный» ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» Вячеслав Антипов. Он рассказал, что в самом «Артеке» подобную процедуру уже ввели и она была одобрена отдыхающими. По словам Антипова, дети признались, что хотели бы продолжать поднимать флаг России под гимн страны в их школах.
«Необходимо сделать так, чтобы эта церемония стала частью воспитательного процесса школы и воспринималась как личная и нужная им цель», — заявил воспитатель.
Путин идею одобрил, отметив, что подобная традиция существует во многих странах мира. Предложение Антипова он назвал «хорошим и своевременным».
«Это хорошая традиция. Здесь нам нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера, например точно совершенно должен быть единый, общероссийский, общегосударственный стандарт. Поскольку это вопрос общегосударственного характера, то, конечно, — деньги небольшие — думаю, что и отфинансирован он должен быть из федерального бюджета», — сказал президент.
Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в свою очередь сообщила, что этот вопрос власти рассматривали на вчерашнем заседании. По ее словам, стандарт, о котором сказал Путин, нужно разработать совместно с администрацией президента, так как речь идет о государственных символах.
«Само законодательство об образовании не препятствует этому. Оно, наоборот, поощряет такого рода действия. И, конечно, нужно понять с учетом того, какой стандарт будет предложен, какой объем финансовых ресурсов подлежит выделению из федерального бюджета. Мы такую работу с коллегами вместе проведем», — резюмировала она.