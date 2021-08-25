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Путин поддержал идею введения традиции поднимать флаг России в школах

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности одобрил идею ввести во всех школах страны традицию поднимать государственный флаг. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

С подобной инициативой обратился к главе государства воспитатель детского лагеря «Кипарисный» ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» Вячеслав Антипов. Он рассказал, что в самом «Артеке» подобную процедуру уже ввели и она была одобрена отдыхающими. По словам Антипова, дети признались, что хотели бы продолжать поднимать флаг России под гимн страны в их школах. 

«Необходимо сделать так, чтобы эта церемония стала частью воспитательного процесса школы и воспринималась как личная и нужная им цель», — заявил воспитатель. 

Путин идею одобрил, отметив, что подобная традиция существует во многих странах мира. Предложение Антипова он назвал «хорошим и своевременным».

«Это хорошая традиция. Здесь нам нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера, например точно совершенно должен быть единый, общероссийский, общегосударственный стандарт. Поскольку это вопрос общегосударственного характера, то, конечно, — деньги небольшие — думаю, что и отфинансирован он должен быть из федерального бюджета», — сказал президент. 

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в свою очередь сообщила, что этот вопрос власти рассматривали на вчерашнем заседании. По ее словам, стандарт, о котором сказал Путин, нужно разработать совместно с администрацией президента, так как речь идет о государственных символах.

«Само законодательство об образовании не препятствует этому. Оно, наоборот, поощряет такого рода действия. И, конечно, нужно понять с учетом того, какой стандарт будет предложен, какой объем финансовых ресурсов подлежит выделению из федерального бюджета. Мы такую работу с коллегами вместе проведем», — резюмировала она. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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