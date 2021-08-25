Путин поддержал идею создать онлайн-платформу психологической помощи школьникам
Президент России Владимир Путин поддержал идею создания интернет-платформы психологической помощи школьникам. Об этом глава государства заявил на онлайн-встрече с преподавателями школ и вузов, выпускниками, а также родителями учащихся.
С таким предложением выступила член Общественной палаты России, директор Института изучения детства, семьи и воспитания Наталья Агре. По ее словам, учащиеся должны иметь возможность обратиться инкогнито за помощью к лучшим психологам. «Очень интересное предложение, очень своевременное. К сожалению, мы здесь немножко отстаем от тех стран, которые самым активным образом используют возможности психологических служб и специалистов в этой области», — передает слова президента пресс-служба Кремля.
В апреле 2020 г. в России заработала первая бесплатная горячая линия психологической помощи для школьников и их родителей. Ее организовал благотворительный фонд Андрея Мельниченко. Горячая линия была создана в связи со стрессом, испытываемого из-за введённого тогда в связи с пандемией режима самоизоляции.
Ранее сегодня Путин одобрил идею объявить 2023 г. в стране Годом педагога, которую предложила студентка факультета компьютерных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Екатерина Гришина. Это может быть приурочено к 200-летию Константина Ушинского, одного из основателей российской педагогики. Однако до этого, в феврале этого года, Путин на встрече с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года» пообещал поддержать идею о проведении года математики в 2023 г.
Кроме того, глава государства заявил о необходимости улучшить систему оплаты труда учителе и пообещал рассмотреть возможность введения в России Дня отца.