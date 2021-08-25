Путин поддержал идею создать онлайн-платформу психологической помощи школьникам

Ранее сегодня Путин одобрил идею объявить 2023 г. в стране Годом педагога, которую предложила студентка факультета компьютерных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Екатерина Гришина. Это может быть приурочено к 200-летию Константина Ушинского, одного из основателей российской педагогики. Однако до этого, в феврале этого года, Путин на встрече с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года» пообещал поддержать идею о проведении года математики в 2023 г.