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Путин поддержал идею создать онлайн-платформу психологической помощи школьникам

Ведомости

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания интернет-платформы психологической помощи школьникам. Об этом глава государства заявил на онлайн-встрече с преподавателями школ и вузов, выпускниками, а также родителями учащихся.

С таким предложением выступила член Общественной палаты России, директор Института изучения детства, семьи и воспитания Наталья Агре. По ее словам, учащиеся должны иметь возможность обратиться инкогнито за помощью к лучшим психологам. «Очень интересное предложение, очень своевременное. К сожалению, мы здесь немножко отстаем от тех стран, которые самым активным образом используют возможности психологических служб и специалистов в этой области», — передает слова президента пресс-служба Кремля.

В апреле 2020 г. в России заработала первая бесплатная горячая линия психологической помощи для школьников и их родителей. Ее организовал благотворительный фонд Андрея Мельниченко. Горячая линия была создана в связи со стрессом, испытываемого из-за введённого тогда в связи с пандемией режима самоизоляции.

Ранее сегодня Путин одобрил идею объявить 2023 г. в стране Годом педагога, которую предложила студентка факультета компьютерных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Екатерина Гришина. Это может быть приурочено к 200-летию Константина Ушинского, одного из основателей российской педагогики. Однако до этого, в феврале этого года, Путин на встрече с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года» пообещал поддержать идею о проведении года математики в 2023 г.

Кроме того, глава государства заявил о необходимости улучшить систему оплаты труда учителе и пообещал рассмотреть возможность введения в России Дня отца.

Ранее по теме: Путин заявил о необходимости улучшить систему оплаты труда учителей
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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