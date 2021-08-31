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Группа альпинистов попала под лавину в Северной Осетии

Ведомости

Группа альпинистов попала под лавину на горе Казбек в Северной Осетии, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

О происшествии спасателям утром 31 августа рассказал очевидец. Он смог достать из-под снега женщину, которая, по предварительным данным, сломала ногу. По предварительным данным, группа туристов поднималась со стороны Грузии, пишет ТАСС.

Точное число попавших в беду альпинистов пока неизвестно. Также не сообщается, из какого региона они прибыли. Известно, что среди пострадавших трое граждан Украины. На помощь пострадавшим отправлен вертолет МЧС.

«Территория нейтральная. Пострадали три гражданина Украины. Будут привлекать вертолет Грузии», — сказал представитель МЧС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных