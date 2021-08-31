Группа альпинистов попала под лавину в Северной Осетии
Группа альпинистов попала под лавину на горе Казбек в Северной Осетии, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.
О происшествии спасателям утром 31 августа рассказал очевидец. Он смог достать из-под снега женщину, которая, по предварительным данным, сломала ногу. По предварительным данным, группа туристов поднималась со стороны Грузии, пишет ТАСС.
Точное число попавших в беду альпинистов пока неизвестно. Также не сообщается, из какого региона они прибыли. Известно, что среди пострадавших трое граждан Украины. На помощь пострадавшим отправлен вертолет МЧС.
«Территория нейтральная. Пострадали три гражданина Украины. Будут привлекать вертолет Грузии», — сказал представитель МЧС.