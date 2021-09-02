Глава ВОЗ призвал ввести мораторий на ревакцинацию от COVID-19

Сейчас в некоторых странах с высокими доходами от COVID-19 вакцинировано 50% взрослого населения, тогда как в государствах с низкими доходами, например с африканского континента, показатель находится на уровне менее 2%, отметил Гебреисус. Так, в США прививки сделали более 52% населения старше 18 лет, при этом введено уже свыше 1 млн бустерных доз препаратов от коронавируса. Власти страны разрешили ревакцинироваться с 12 августа людям с ослабленным иммунитетом. Широко распространить эту практику там планируют с 20 сентября.