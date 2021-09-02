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Глава ВОЗ призвал ввести мораторий на ревакцинацию от COVID-19

Ведомости

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус обратился к ведущим мировым странам с просьбой наложить временный мораторий на повторную вакцинацию от COVID-19, чтобы дополнительные дозы препаратов получили жители менее развитых государств. Об этом глаза ВОЗ рассказал в ходе брифинга.

По словам Гебреисуса, на данный момент в мире сделано более 5 млрд прививок от коронавируса. При этом 75% из них приходятся на 10 стран.

«Вот почему я призвал ввести мораторий на бустерные дозы, по крайней мере, до конца этого месяца, чтобы дать возможность тем странам, которые наиболее отстают, наверстать упущенное», — передает его слова CNBC.

Сейчас в некоторых странах с высокими доходами от COVID-19 вакцинировано 50% взрослого населения, тогда как в государствах с низкими доходами, например с африканского континента, показатель находится на уровне менее 2%, отметил Гебреисус. Так, в США прививки сделали более 52% населения старше 18 лет, при этом введено уже свыше 1 млн бустерных доз препаратов от коронавируса. Власти страны разрешили ревакцинироваться с 12 августа людям с ослабленным иммунитетом. Широко распространить эту практику там планируют с 20 сентября.

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Гебреисус отметил, что ревакцинация действительно может быть необходима для людей с ослабленной иммунной системой. Однако ВОЗ пока не поддерживает «широкое использование бустеров для здоровых людей, которые полностью вакцинированы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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