Глава ВОЗ призвал ввести мораторий на ревакцинацию от COVID-19
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус обратился к ведущим мировым странам с просьбой наложить временный мораторий на повторную вакцинацию от COVID-19, чтобы дополнительные дозы препаратов получили жители менее развитых государств. Об этом глаза ВОЗ рассказал в ходе брифинга.
По словам Гебреисуса, на данный момент в мире сделано более 5 млрд прививок от коронавируса. При этом 75% из них приходятся на 10 стран.
«Вот почему я призвал ввести мораторий на бустерные дозы, по крайней мере, до конца этого месяца, чтобы дать возможность тем странам, которые наиболее отстают, наверстать упущенное», — передает его слова CNBC.
Сейчас в некоторых странах с высокими доходами от COVID-19 вакцинировано 50% взрослого населения, тогда как в государствах с низкими доходами, например с африканского континента, показатель находится на уровне менее 2%, отметил Гебреисус. Так, в США прививки сделали более 52% населения старше 18 лет, при этом введено уже свыше 1 млн бустерных доз препаратов от коронавируса. Власти страны разрешили ревакцинироваться с 12 августа людям с ослабленным иммунитетом. Широко распространить эту практику там планируют с 20 сентября.
Гебреисус отметил, что ревакцинация действительно может быть необходима для людей с ослабленной иммунной системой. Однако ВОЗ пока не поддерживает «широкое использование бустеров для здоровых людей, которые полностью вакцинированы».