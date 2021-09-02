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Путин заявил о недостаточности мер поддержки семей с детьми

Ведомости

Президент России Владимир Путин отметил недостаточность мер поддержки семей с детьми в стране. Об этом он сказал на совещании по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа, кадры которого показал телеканал «Россия 24».

«Да, действительно, эти меры — многие из них — новыми являются... Мы с вами знаем, я обращаюсь к членам правительства, мы исходим из того, что их пока недостаточно. Нет пока целого набора (мер) от рождения и до окончания школы, а он должен у нас быть», — сказал Путин.

По его словам, эти меры имеют общий характер, в то же время необходимо подумать и о специфических мерах поддержки семей с детьми на Дальнем Востоке.

В апреле в ходе обращения к Федеральному собранию президент заявил, что пандемия коронавируса обострила проблему социального неравенства. В связи с чем он, в частности, дал поручение правительству подготовить комплексную систему мер поддержки семей. Помимо этого, глава государства поручил сделать такую поддержку более адресной, поэтому правила предоставления пособия были усовершенствованы. В марте Путин подписал указ, согласно которому размер выплаты на детей должен зависеть от семейного дохода. Выплата может составить от 50 до 100% прожиточного минимума. Если с учетом выплаты в размере 75% прожиточного минимума среднедушевой доход семьи окажется меньше величины прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата составит 100% прожиточного минимума, следует из указа.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что более 55 млрд руб. будет выделено дополнительно на поддержку малообеспеченных семей с детьми от трех до семи лет. Он отметил, что средства будут выделены дополнительно к 200 млрд руб., которые предусмотрены в 2021 г. для регионов.

Ранее по теме: Минтруд изменит правила соцвыплат семьям с детьми от 3 до 7 лет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных