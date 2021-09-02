Путин заявил о недостаточности мер поддержки семей с детьми

«Да, действительно, эти меры — многие из них — новыми являются... Мы с вами знаем, я обращаюсь к членам правительства, мы исходим из того, что их пока недостаточно. Нет пока целого набора (мер) от рождения и до окончания школы, а он должен у нас быть», — сказал Путин.