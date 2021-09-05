Благотворители из США передали Украине лекарства от COVID-19 на $20 млн

Ранее, 1 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Стороны обсудили вопросы безопасности и обороны, в том числе «противодействие российской агрессии», а также вступление Украины в НАТО и «противодействие влиянию «Северного потока – 2». По итогам переговоров было принято решение, что США предоставят Украине вооружение на $60 млн и гуманитарную помощь на $45 млн.