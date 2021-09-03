Украина попросит компенсацию у Евросоюза из-за запуска «Северного потока — 2»
Украина готовит юридическую позицию для консультаций с США и Германией по гарантиям и компенсациям Киеву после запуска газопровода «Северный поток — 2», сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны Ольга Стефанишина.
«Мы, конечно, готовим юридическую позицию, которая будет иметь ссылки на соответствующие положения Соглашения об ассоциации по доступу на рынок Европейского союза, о возможных компенсаторных моментах, на которые может рассчитывать Украина в соответствии с Соглашением об ассоциации», — цитирует «РИА Новости» Стефанишину.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поддержал скорейшее начало регулярных трехсторонних консультаций в формате Украина — Германия — США по вопросам сохранения транзита российского газа через Украину после запуска «Северного потока — 2».
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Строительство первой нитки трубопровода было завершено в июне.