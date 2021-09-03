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Украина попросит компенсацию у Евросоюза из-за запуска «Северного потока — 2»

Ведомости

Украина готовит юридическую позицию для консультаций с США и Германией по гарантиям и компенсациям Киеву после запуска газопровода «Северный поток — 2», сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны Ольга Стефанишина.

«Мы, конечно, готовим юридическую позицию, которая будет иметь ссылки на соответствующие положения Соглашения об ассоциации по доступу на рынок Европейского союза, о возможных компенсаторных моментах, на которые может рассчитывать Украина в соответствии с Соглашением об ассоциации», — цитирует «РИА Новости» Стефанишину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поддержал скорейшее начало регулярных трехсторонних консультаций в формате Украина — Германия — США по вопросам сохранения транзита российского газа через Украину после запуска «Северного потока — 2».

«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Строительство первой нитки трубопровода было завершено в июне.

Ранее по теме: Миллер допустил начало поставок газа по «Северному потоку – 2» в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных