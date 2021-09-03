Украина попросит компенсацию у Евросоюза из-за запуска «Северного потока — 2»

«Мы, конечно, готовим юридическую позицию, которая будет иметь ссылки на соответствующие положения Соглашения об ассоциации по доступу на рынок Европейского союза, о возможных компенсаторных моментах, на которые может рассчитывать Украина в соответствии с Соглашением об ассоциации», — цитирует «РИА Новости» Стефанишину.