Адвокат по делу Сафронова Павлов объявил об отъезде из России
Адвокат Иван Павлов, обвиняемый в разглашении подробностей дела о госизмене своего подзащитного, экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», а также действующего советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, покинул Россию. Павлов находится сейчас в Грузии, об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Теперь я эмигрант. Пока в Грузии — стране, с которой меня многое связывает. Я планирую продолжить ту работу, из-за которой меня заставили покинуть мою страну. Несмотря на то, что я временно вынужден жить за границей, своё настоящее и будущее я связываю с Россией», — написал Павлов. Он пояснил, что ограничения, наложенные на него ранее судом, «не касались лишь одного — возможности уехать из страны».
«Это был знак, указывающий на выход. Хотя была информация о более жёстком сценарий событий, который должен был закончиться арестом», — пояснил Павлов причину принятия решения об отъезде из России. Он отметил, что правоохранительные органы с момента запрета судом определенных действий «все эти четыре месяца ждали, не предпринимая никаких брутальных действий».
«Только в день вылета они выставили наружное наблюдение, караулили весь день у дома в Петербурге, ехали за мной в аэропорт, проводили до самого самолета. Но препятствовать вылету не стали, несмотря на то, что у меня был билет в один конец», — заключил Павлов.
В середине декабря прошлого года «Ведомости» опубликовали постановление, предоставленное Павловым. Из документа следовало, что бывшего журналиста обвиняют в передаче чешской разведке информации о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и о деятельности вооруженных сил страны на Ближнем Востоке. Деяние датируется 2017 г., тогда Сафронов работал корреспондентом «Коммерсанта». Следствие также считает, что экс-журналист был завербован чешской разведкой в 2012 г. Сафронов обвинения отвергает. Он находится в СИЗО уже больше года, с прошлого июля. Обвинение до сих пор публично не сообщило о деталях вменяемого журналисту преступления, ссылаясь на гостайну.
В апреле 2021 г. Павлова задержали по делу о разглашении тайны следствия. Басманный суд Москвы в конце апреля избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Павлов проходит обвиняемым по делу о разглашении данных следствия (ст. 310 УК РФ). Суд запретил ему общаться со свидетелями, пользоваться интернетом, а также использовать почту и телефон.