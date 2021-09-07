Адвокат по делу Сафронова Павлов объявил об отъезде из России

В середине декабря прошлого года «Ведомости» опубликовали постановление, предоставленное Павловым. Из документа следовало, что бывшего журналиста обвиняют в передаче чешской разведке информации о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и о деятельности вооруженных сил страны на Ближнем Востоке. Деяние датируется 2017 г., тогда Сафронов работал корреспондентом «Коммерсанта». Следствие также считает, что экс-журналист был завербован чешской разведкой в 2012 г. Сафронов обвинения отвергает. Он находится в СИЗО уже больше года, с прошлого июля. Обвинение до сих пор публично не сообщило о деталях вменяемого журналисту преступления, ссылаясь на гостайну.