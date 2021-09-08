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Минтранс представил финальную редакцию ограничений для электросамокатов

Ведомости

Минтранс представил финальную редакцию поправок к ПДД, ограничивающих скорость электросамокатов до 25 км/ч, сообщил «Коммерсантъ». Проект изменений в ПДД министерство представило на заседании рабочей группы по реализации «регуляторной гильотины» в сфере безопасности движения в аналитическом центре при правительстве России. Документ разрабатывается с 2019 г., редакция документа многократно перерабатывалась, а сейчас министерство представило ее финальную версию.

Электросамокаты, моноколеса и подобные устройства будут выделены в категорию СИМ. Минтранс также хотел внести в нее коньки, скейты, ролики и другие устройства на «мускульной тяге», но не стал этого делать.

Поправки вводят лимит скорости в 25 км/ч для электросамокатов на тротуарах, велодорожках и обочинах. Мэрия Москвы совместно с Минпромторгом предложила, чтобы лимит закрепили не только нормативно, но и в программном обеспечении всех ввозимых в РФ СИМ. Издание отметило, что пока неясно, как будет контролироваться соблюдение скорости. Представитель дептранса Москвы Магомед Колгаев сообщил, что мэрия и Минпромторг предложили на всех используемых в России электросамокатах использовать программное обеспечение, которое не позволит ехать быстрее 25 км/ч.

В финальной версии документа сохранилось разрешение движения на СИМ по правой стороне проезжей части, если у устройства есть тормоза, звуковой сигнал, светоотражатели и фонари. Также вводится запрет на езду по тротуару и в пешеходной зоне, где нет велодорожки, на СИМ тяжелее 35 кг.

Также Минтранс предложил несколько поправок в ПДД, не связанных с электросамокатами. Министерство предложило разрешить использовать знак «кирпич» с информационной табличной, чтобы вводить дифференцированный запрет на проезд. Изменится список автомобилей, которым разрешено проезжать под знак «Зона с ограничением экологического класса». Предлагается разрешить проезжать под этот знак электромобилям, машинам инвалидов и местных жителей. Изменится также пункт ПДД о правилах проезда на круговом движении.

В мае департамент транспорта Москвы принял решение об ограничении скорости электросамокатов в центре Москвы и парках 15 км/ч. 9 июня власти Санкт-Петербурга также договорились с сервисами аренды электросамокатов о введении ограничений на их работу. В начале июня Следственный комитет призвал Минтранс и МВД ускорить разработку мер, направленных на регламентацию использования электросамокатов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных