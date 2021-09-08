Минтранс представил финальную редакцию ограничений для электросамокатов

Поправки вводят лимит скорости в 25 км/ч для электросамокатов на тротуарах, велодорожках и обочинах. Мэрия Москвы совместно с Минпромторгом предложила, чтобы лимит закрепили не только нормативно, но и в программном обеспечении всех ввозимых в РФ СИМ. Издание отметило, что пока неясно, как будет контролироваться соблюдение скорости. Представитель дептранса Москвы Магомед Колгаев сообщил, что мэрия и Минпромторг предложили на всех используемых в России электросамокатах использовать программное обеспечение, которое не позволит ехать быстрее 25 км/ч.