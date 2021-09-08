В России упал спрос на льготную ипотеку
К началу сентября 2021 г. число заявок на льготную ипотеку упало до минимума с запуска программы в мае 2020 г., следует из данных Дом.РФ. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ».
Как следует из данных за неделю, окончившуюся 2 сентября, банки приняли всего 5000 заявок на льготную ипотеку, из них одобрено 3300 заявок. За последнюю неделю лета выдано 1600 ипотечных кредитов на 3,9 млрд руб. До этого, в июле — августе, банки в среднем выдавали по 3000-4000 кредитов по программе льготной ипотеки.
В целом, по данным Дом.РФ, с начала программы льготной ипотеки принято более 1,8 млн заявок, из которых удовлетворено более 1,2 млн. Заключено более 400 000 сделок на более чем 1,845 трлн руб. Выдано более 591 000 кредитов на сумму более 1,834 трлн руб. Лидером по всем показателям является «Сбербанк». Он выдал 308 800 кредитов на 851,6 млрд руб.
Эксперты, опрошенные газетой, считают, что тренд на сокращение объемов выдачи льготной ипотеки сохранится, так как пласт платежеспособных заемщиков «близок к исчерпанию», а сокращение лимитов по программе отсекло часть потенциальных покупателей, рассматривавших покупку квартир как инвестиции в недвижимость.
Программа льготной ипотеки под 6,5% для покупки жилья в многоквартирных новостройках была запущена для поддержки строительной отрасли и населения в апреле 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что она будет действовать до ноября того же года, однако затем ее продлили до 1 июля 2021 г., а 4 июля президент Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) предложил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 г.
С 1 июля этого года правительство пересмотрело условия льготной программы на ипотеку в новостройках. Максимальную ставку повысили с 6,5 до 7% годовых, а размер кредита снизили до 3 млн с 6 млн руб. для большинства регионов. По данным исследовательской компании Frank RG, после этого, в июле, объем выдачи ипотеки упал на 20%.