Детские поликлиники Москвы перейдут на электронные медкарты к концу 2021 года

«Мы полтора года оцифровываем детские медицинские карты, и в конце этого года на все 2 млн маленьких москвичей у нас будут все данные о состоянии их здоровья начиная с рождения», — сказала Ракова. Она отметила, что, имея все данные в электронном виде, можно будет прогнозировать, какие риски могут быть у детей.