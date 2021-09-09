Детские поликлиники Москвы перейдут на электронные медкарты к концу 2021 года
Медицинские карты детей в Москве оцифруют к концу 2021 г., заявила заммэра города Анастасия Ракова на IV Форуме социальных инноваций регионов.
«Мы полтора года оцифровываем детские медицинские карты, и в конце этого года на все 2 млн маленьких москвичей у нас будут все данные о состоянии их здоровья начиная с рождения», — сказала Ракова. Она отметила, что, имея все данные в электронном виде, можно будет прогнозировать, какие риски могут быть у детей.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что в ближайшее время пользователи портала госуслуг получат доступ к своим медицинским картам, назначениям врача, рецептам, результатам анализов и медицинских исследований.
В апреле мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пользователям сайта mos.ru с полной учетной записью открыли доступ к медицинским картам. Теперь для начала использования такой картой необходимо выбрать эту услугу на mos.ru. Для получения учетной записи на портале следует авторизоваться через госуслуги или «Сбер ID» либо посетить центр «Мои документы». За год, по словам Собянина, начали пользоваться электронной медкартой на портале mos.ru 2,3 млн москвичей. В результате сегодняшнего решения ею смогут пользоваться 5,2 млн человек.