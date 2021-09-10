«Московский марафон» отменили из-за эпидемиологической обстановки
«Московский марафон», намеченный на 26 сентября, отменили из-за эпидемиологической обстановки в столице, говорится на сайте марафона. Мероприятие было перенесено на 2022 г.
«Московский марафон» является членом Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS). Маршруты 42,2 км и 10 км сертифицируются международной организацией с 2013 г.
Маршрут марафона проходит по центру столицы: по набережным Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду, под стенами Кремля.
За последние сутки в Москве коронавирус подтвердился у 1566 человек. Еще 48 граждан с COVID-19 умерли. За всю пандемию в столице инфекцию выявили у 1 582 641 жителя.