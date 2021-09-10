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Автомобили из фильма «Безумный Макс: дорога ярости» выставили на продажу

Ведомости

Коллекцию из 13 автомобилей из фантастического фильма «Безумный Макс: дорога ярости» выставили на продажу, следует из информации Lloyds Classic Car Auctions. 

Приобрести можно только полную коллекцию автомобилей, отмечается на сайте аукционного дома. Стартовая цена коллекции не раскрывается, однако сообщается, что аукционный дом в качестве оплаты принимает и криптовалюту. 

Заявка с предложениями о цене закроется 26 сентября, будущему владельцу коллекции гарантируется полная конфиденциальность. Также аукционный дом обязуется доставить всю партию машин в любую точку земного шара. 

После съемок картины машины со всем бутафорским вооружением хранились на одной из стоянок автохлама в Австралии, где проходили съемки, пишет издание Motor1. 

К примеру, среди них есть четырехосный грузовик Doof Dragon со множеством динамиков, а также внедорожник Gigahorse. 

«Безумный Макс: дорога ярости» — постапокалиптический боевик австралийского режиссера Джорджа Миллера, четвертый фильм в серии кинолент о Максе Рокатански.

Для съемки было спроектировано и построено более 100 уникальных автомобилей, дизайн которых разработал концептуальный художник Питер Паунд. В качестве основы использовались модифицированные шасси и агрегаты серийных машин. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных