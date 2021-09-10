Автомобили из фильма «Безумный Макс: дорога ярости» выставили на продажу
Коллекцию из 13 автомобилей из фантастического фильма «Безумный Макс: дорога ярости» выставили на продажу, следует из информации Lloyds Classic Car Auctions.
Приобрести можно только полную коллекцию автомобилей, отмечается на сайте аукционного дома. Стартовая цена коллекции не раскрывается, однако сообщается, что аукционный дом в качестве оплаты принимает и криптовалюту.
Заявка с предложениями о цене закроется 26 сентября, будущему владельцу коллекции гарантируется полная конфиденциальность. Также аукционный дом обязуется доставить всю партию машин в любую точку земного шара.
После съемок картины машины со всем бутафорским вооружением хранились на одной из стоянок автохлама в Австралии, где проходили съемки, пишет издание Motor1.
К примеру, среди них есть четырехосный грузовик Doof Dragon со множеством динамиков, а также внедорожник Gigahorse.
«Безумный Макс: дорога ярости» — постапокалиптический боевик австралийского режиссера Джорджа Миллера, четвертый фильм в серии кинолент о Максе Рокатански.
Для съемки было спроектировано и построено более 100 уникальных автомобилей, дизайн которых разработал концептуальный художник Питер Паунд. В качестве основы использовались модифицированные шасси и агрегаты серийных машин.