Турция запретила въезд в страну привившимся «Спутником лайт»
Турецкие власти отказались признать наличие прививки российской однокомпонентной вакциной от коронавируса «Спутник лайт» основанием для разрешения въехать в страну. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на министерство внутренних дел республики.
Собеседник издания пояснил, что въезд разрешен лицам, сделавшим две прививки от коронавируса. При этом после второго укола должно пройти минимум 14 дней. Факт прохождения вакцинации необходимо подтвердить соответствующим сертификатом.
В других случаях въехать в Турцию можно по справке о перенесенном в течение полугода COVID-19 или при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее трех дней назад. Допускается также предоставление экспресс-теста на антиген, проведенного в течение 48 часов.
«Спутник лайт» был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и представляет собой облегченный вариант первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В отличие от других аналогичных препаратов он вводится единоразово, а не двукратно. Вакцина была зарегистрирована Минздравом 29 марта 2021 г. Ее эффективность составляет 79,4% спустя 28 дней после прививки.