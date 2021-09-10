Турция запретила въезд в страну привившимся «Спутником лайт»

«Спутник лайт» был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и представляет собой облегченный вариант первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В отличие от других аналогичных препаратов он вводится единоразово, а не двукратно. Вакцина была зарегистрирована Минздравом 29 марта 2021 г. Ее эффективность составляет 79,4% спустя 28 дней после прививки.