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Турция запретила въезд в страну привившимся «Спутником лайт»

Ведомости

Турецкие власти отказались признать наличие прививки российской однокомпонентной вакциной от коронавируса «Спутник лайт» основанием для разрешения въехать в страну. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на министерство внутренних дел республики.

Собеседник издания пояснил, что въезд разрешен лицам, сделавшим две прививки от коронавируса. При этом после второго укола должно пройти минимум 14 дней. Факт прохождения вакцинации необходимо подтвердить соответствующим сертификатом.

В других случаях въехать в Турцию можно по справке о перенесенном в течение полугода COVID-19 или при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее трех дней назад. Допускается также предоставление экспресс-теста на антиген, проведенного в течение 48 часов.

«Спутник лайт» был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и представляет собой облегченный вариант первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В отличие от других аналогичных препаратов он вводится единоразово, а не двукратно. Вакцина была зарегистрирована Минздравом 29 марта 2021 г. Ее эффективность составляет 79,4% спустя 28 дней после прививки.

Ранее по теме: В РФПИ рассказали об эффективности «Спутника лайт» в сочетании с другими вакцинами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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