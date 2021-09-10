Гинцбург обнародовал данные об эффективности «Спутника V» против «дельты»
Эффективность российской вакцины «Спутник V» против варианта коронавируса «дельта» составляет от 83 до 94% в зависимости от методики подсчета, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, слова которого передает ТАСС.
«Эффективность защиты "Спутника V", по данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день составляет от 83 до 94% в зависимости от того, по каким показателям и как считать. В то же самое время эффективность Pfizer и Moderna, по данным американских и израильских университетов, колеблется от 40 с небольшим до 52%, что, естественно, значительно хуже», — сказал Гинцбург на сессии в рамках IV Форума социальных инноваций регионов.
При этом он подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация после появления варианта коронавируса «дельта» «фактически обнулила рынок вакцинных препаратов». Использовавших западные препараты людей необходимо ревакцинировать.
«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Соответствующие документы он получил в августе прошлого года. Препарат был разработан Центром им. Гамалеи. На данный момент он зарегистрирован в 70 странах мира. Эффективность «Спутника V» подтвердили также международный медицинский журнал The Lancet, министерства здравоохранения ОАЭ, Бахрейна, Аргентины, Венгрии и Мексики.