Гинцбург обнародовал данные об эффективности «Спутника V» против «дельты»

«Эффективность защиты "Спутника V", по данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день составляет от 83 до 94% в зависимости от того, по каким показателям и как считать. В то же самое время эффективность Pfizer и Moderna, по данным американских и израильских университетов, колеблется от 40 с небольшим до 52%, что, естественно, значительно хуже», — сказал Гинцбург на сессии в рамках IV Форума социальных инноваций регионов.