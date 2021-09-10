Минприроды назвало наиболее загрязненные в 2020 году реки России

В феврале этого года Счетная палата назвала регионом с самой загрязненной питьевой водой Свердловскую область. За последние десять лет на нее пришлось наибольшее количество случаев высокого и экстремального высокого уровня загрязнения водоемов. Кроме того, с 2012 по 2020 г. в десятку регионов с наибольшей долей проб, которые не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям, постоянно входили Архангельская, Владимирская, Ленинградская, Новгородская области и Москва. В Счетной палате пришли к выводу, что до 40% населения страны регулярно пользуются водой, не соответствующей гигиеническим нормативам.