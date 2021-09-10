Минприроды назвало наиболее загрязненные в 2020 году реки России
Волга, Обь и Амур подверглись наибольшему количеству экстремальных загрязнений в 2020 г. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на доклад Минприроды.
Как подсчитало ведомство, на Волге за год произошли 925 случаев сильного загрязнения воды, на Оби — 792, Амуре — 127, Днепре — 121, Енисее — 141, Урале — 51, Дону — 27, Тереке — 43, Печоре — 32, а на Колыме — 11. Кроме того, почти 500 случаев экстремального загрязнения были отмечены на малых реках Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской, Сахалинской областей, а также Камчатского, Красноярского и Приморского краев.
Согласно докладу Минприроды, 73% всех случаев загрязнения связаны со взвешенными веществами, соединениями марганца и цинка, нитритного азота, а также дефицитом растворенного в воде кислорода и увеличением биохимического потребления кислорода. В то же время загрязнения тяжелыми металлами составили 27% от общего числа случаев высокого загрязнения (36% в 2019 г.). Единичные случаи сильного загрязнения подобного плана зарегистрировали на реке Пахотке в Первоуральске Свердловской области (соединения хрома), а также на реке Пышме в Березовском Свердловской области и Бляве в Медногорске Оренбургской области (мышьяк).
В феврале этого года Счетная палата назвала регионом с самой загрязненной питьевой водой Свердловскую область. За последние десять лет на нее пришлось наибольшее количество случаев высокого и экстремального высокого уровня загрязнения водоемов. Кроме того, с 2012 по 2020 г. в десятку регионов с наибольшей долей проб, которые не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям, постоянно входили Архангельская, Владимирская, Ленинградская, Новгородская области и Москва. В Счетной палате пришли к выводу, что до 40% населения страны регулярно пользуются водой, не соответствующей гигиеническим нормативам.