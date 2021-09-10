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Минприроды назвало наиболее загрязненные в 2020 году реки России

Ведомости

Волга, Обь и Амур подверглись наибольшему количеству экстремальных загрязнений в 2020 г. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на доклад Минприроды.

Как подсчитало ведомство, на Волге за год произошли 925 случаев сильного загрязнения воды, на Оби — 792, Амуре — 127, Днепре — 121, Енисее — 141, Урале — 51, Дону — 27, Тереке — 43, Печоре — 32, а на Колыме — 11. Кроме того, почти 500 случаев экстремального загрязнения были отмечены на малых реках Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской, Сахалинской областей, а также Камчатского, Красноярского и Приморского краев.

Согласно докладу Минприроды, 73% всех случаев загрязнения связаны со взвешенными веществами, соединениями марганца и цинка, нитритного азота, а также дефицитом растворенного в воде кислорода и увеличением биохимического потребления кислорода. В то же время загрязнения тяжелыми металлами составили 27% от общего числа случаев высокого загрязнения (36% в 2019 г.). Единичные случаи сильного загрязнения подобного плана зарегистрировали на реке Пахотке в Первоуральске Свердловской области (соединения хрома), а также на реке Пышме в Березовском Свердловской области и Бляве в Медногорске Оренбургской области (мышьяк).

В феврале этого года Счетная палата назвала регионом с самой загрязненной питьевой водой Свердловскую область. За последние десять лет на нее пришлось наибольшее количество случаев высокого и экстремального высокого уровня загрязнения водоемов. Кроме того, с 2012 по 2020 г. в десятку регионов с наибольшей долей проб, которые не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям, постоянно входили Архангельская, Владимирская, Ленинградская, Новгородская области и Москва. В Счетной палате пришли к выводу, что до 40% населения страны регулярно пользуются водой, не соответствующей гигиеническим нормативам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных