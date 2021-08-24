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В правительстве назвали основную причину разлива нефти под Новороссийском

Ведомости

Основной причиной разлива нефти под Новороссийском стало отсутствие капитального ремонта сооружений, сообщила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко.

«То, что случилось, в качестве основной причины на этом объекте было связано с многолетней эксплуатацией без капитального ремонта», – сказала Абрамченко (цитата по ТАСС). По ее словам, масштабы нефтеразлива пока не подсчитаны. В связи с ЧП в течение месяца будет проведена проверка портов с участием Росприроднадзора и Ростехнадзора. Также будут проверены все опасные грузы.

Ранее генеральный директор Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Горбань сообщил, что в качестве основной причины разлива нефти рассматривается заводской брак гидрокомпенсатора выносного устройства для погрузки нефти на танкер. 

7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphon в шести километрах от берега в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска произошел залповый выброс нефти. По подсчетам Каспийского трубопроводного консорциума, она загрязнила 200 кв. м акватории Черного моря. Объем разлива, по оценке компании, составил «порядка 12 кубометров». При этом, по данным Института космических исследований РАН, площадь разлива нефти составляет 80 кв. км – в 400 000 раз больше, чем предыдущая оценка в 200 кв. м.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о загрязнении морской среды (ч. 1, ст. 252 УК), которое затем было переквалифицировано на более тяжкий состав преступления и теперь расследуется по ч. 2 ст. 252 УК РФ – загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде.

Ранее по теме: Глава КТК назвал предполагаемую причину разлива нефти под Новороссийском

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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