В правительстве назвали основную причину разлива нефти под Новороссийском

«То, что случилось, в качестве основной причины на этом объекте было связано с многолетней эксплуатацией без капитального ремонта», – сказала Абрамченко (цитата по ТАСС). По ее словам, масштабы нефтеразлива пока не подсчитаны. В связи с ЧП в течение месяца будет проведена проверка портов с участием Росприроднадзора и Ростехнадзора. Также будут проверены все опасные грузы.