В правительстве назвали основную причину разлива нефти под Новороссийском
Основной причиной разлива нефти под Новороссийском стало отсутствие капитального ремонта сооружений, сообщила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко.
«То, что случилось, в качестве основной причины на этом объекте было связано с многолетней эксплуатацией без капитального ремонта», – сказала Абрамченко (цитата по ТАСС). По ее словам, масштабы нефтеразлива пока не подсчитаны. В связи с ЧП в течение месяца будет проведена проверка портов с участием Росприроднадзора и Ростехнадзора. Также будут проверены все опасные грузы.
Ранее генеральный директор Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Горбань сообщил, что в качестве основной причины разлива нефти рассматривается заводской брак гидрокомпенсатора выносного устройства для погрузки нефти на танкер.
7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphon в шести километрах от берега в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска произошел залповый выброс нефти. По подсчетам Каспийского трубопроводного консорциума, она загрязнила 200 кв. м акватории Черного моря. Объем разлива, по оценке компании, составил «порядка 12 кубометров». При этом, по данным Института космических исследований РАН, площадь разлива нефти составляет 80 кв. км – в 400 000 раз больше, чем предыдущая оценка в 200 кв. м.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о загрязнении морской среды (ч. 1, ст. 252 УК), которое затем было переквалифицировано на более тяжкий состав преступления и теперь расследуется по ч. 2 ст. 252 УК РФ – загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде.