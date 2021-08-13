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Глава КТК назвал предполагаемую причину разлива нефти под Новороссийском

Ведомости

Заводской брак гидрокомпенсатора выносного устройства для погрузки нефти (ВПУ) на танкер рассматривается в качестве основной причиной разлива нефти в акватории Черного моря под Новороссийском. Об этом сообщил генеральный директор Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Горбань, передает ТАСС.

«Основная версия — это скрытый заводской брак, по поводу чего мы уже готовим претензионные документы и вызвали сюда уже эксперта от производителя. Потому что разрушение, по нашему мнению, произошло изнутри», — сказал Горбань. По его словам, гидрокомпенсатор замене не подлежит.

Ранее сегодня глава КТК заявил, что ликвидация последствий разлива нефти завершена. Он также объяснил, что площадь загрязнения была больше объема разлитой нефти, так как «пятном» являлась, скорее всего, взвесь, оказавшаяся в воде после ливневых дождей, прошедших накануне.

7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphon в шести километрах от берега в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска произошел залповый выброс нефти. По подсчетам Каспийского трубопроводного консорциума, она загрязнила 200 кв. м акватории Черного моря.

Объем разлива, по оценке компании, составил «порядка 12 кубометров». При этом, по данным Института космических исследований РАН, площадь разлива нефти составила 80 кв. км – в 400 000 раз больше, чем предыдущая оценка в 200 кв. м.

Ранее по теме: Глава КТК заявил о ликвидации последствий разлива нефти в Черном море

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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