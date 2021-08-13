Глава КТК назвал предполагаемую причину разлива нефти под Новороссийском

«Основная версия — это скрытый заводской брак, по поводу чего мы уже готовим претензионные документы и вызвали сюда уже эксперта от производителя. Потому что разрушение, по нашему мнению, произошло изнутри», — сказал Горбань. По его словам, гидрокомпенсатор замене не подлежит.