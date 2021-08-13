Глава КТК заявил о ликвидации последствий разлива нефти в Черном море

7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphon в шести километрах от берега в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска произошел залповый выброс нефти. По подсчетам Каспийского трубопроводного консорциума, она загрязнила 200 кв. м акватории Черного моря. Объем разлива, по оценке компании, составил «порядка 12 кубометров». При этом, по данным Института космических исследований РАН, площадь разлива нефти составила 80 кв. км – в 400 000 раз больше, чем предыдущая оценка в 200 кв. м.