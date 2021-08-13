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Глава КТК заявил о ликвидации последствий разлива нефти в Черном море

Ведомости

Ликвидация последствий разлива нефти в Черном море закончена, акватория и берег чистые, заявил руководитель Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Горбань, его слова передает ТАСС.

«На сегодняшний день акватория и берег чистые, это зафиксировано многократно, в том числе Росприроднадзором», — сказал он.

После инцидента компания проверила оборудование, все гидрокомпенсаторы находятся в нормальном состоянии, подчеркнул он. Информация об объеме разлива нефти будет опубликована на следующей неделе.

«Мы сообщим эти цифры, я думаю, что уже на следующей неделе. С руководителем [терминала] мы уже договорились, что затяжки никакой не будет, мы будем работать включая субботу и воскресенье», — отметил Горбань.

По его словам, КТК намерен выполнить все требования Росприроднадзора.

«Я все-таки хотел бы, чтобы это все прошло без судов. Как добросовестная компания мы, безусловно, все требования [Росприроднадзора] выполним. С надеждой, что эти требования не будут чрезмерными», — сказал он.

7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphon в шести километрах от берега в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска произошел залповый выброс нефти. По подсчетам Каспийского трубопроводного консорциума, она загрязнила 200 кв. м акватории Черного моря. Объем разлива, по оценке компании, составил «порядка 12 кубометров». При этом, по данным Института космических исследований РАН, площадь разлива нефти составила 80 кв. км – в 400 000 раз больше, чем предыдущая оценка в 200 кв. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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