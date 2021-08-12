Губернатор заявил об отсутствии маслянистых пятен в Черном море
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил об отсутствии нефтяных пятен в Черном море. Об этом он написал в своем Telegram-канале по итогам облета акватории, где ранее произошел разлив нефти.
«Во время облёта мы увидели, что море чистое. Маслянистых пятен нет, об этом рассказали отдыхающие на пляже в Абрау-Дюрсо», — написал он.
7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphon в шести километрах от берега в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска произошел залповый выброс нефти. По подсчетам Каспийского трубопроводного консорциума, она загрязнила 200 кв. м акватории Черного моря. Объем разлива, по оценке компании, составил «порядка 12 кубометров». При этом, по данным Института космических исследований РАН, площадь разлива нефти составляет 80 кв. км – в 400 000 раз больше, чем предыдущая оценка в 200 кв. м.
В СК сообщили, что следователи и криминалисты продолжают осмотр загрязненных территорий. В помещениях консорциума проводятся обыски. Допрашиваются специалисты и работники предприятий, в том числе принимавшие участие в ликвидации последствий выброса нефти и инспектировавшие выносное погрузочное устройство. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.