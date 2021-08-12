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СК переквалифицировал дело по факту разлива нефти под Новороссийском

Ведомости

Уголовное дело по факту разлива нефти в районе морского порта Новороссийск переквалифицировано на более тяжкую статью, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

«Уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов в районе морского порта Новороссийска, возбужденное органами внутренних дел по ч. 1 ст. 252 УК РФ (загрязнение морской среды), <...> переквалифицировано на более тяжкий состав преступления и расследуется по ч. 2 ст. 252 УК РФ, т. е. загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде», – говорится в сообщении.

7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphon в шести километрах от берега в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска произошел залповый выброс нефти. По подсчетам Каспийского трубопроводного консорциума, она загрязнила 200 кв. м акватории Черного моря. Объем разлива, по оценке компании, составил «порядка 12 кубометров». При этом, по данным Института космических исследований РАН, площадь разлива нефти составляет 80 кв. км – в 400 000 раз больше, чем предыдущая оценка в 200 кв. м.

В СК сообщили, что следователи и криминалисты продолжают осмотр загрязненных территорий. В помещениях консорциума проводятся обыски. Допрашиваются специалисты и работники предприятий, в том числе принимавшие участие в ликвидации последствий выброса нефти и инспектировавшие выносное погрузочное устройство. Назначены экологическая и техническая судебные экспертизы.

Ранее по теме: «Роскосмос» представил снимок разлива нефти у Новороссийска

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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