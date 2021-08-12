СК переквалифицировал дело по факту разлива нефти под Новороссийском
Уголовное дело по факту разлива нефти в районе морского порта Новороссийск переквалифицировано на более тяжкую статью, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.
«Уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов в районе морского порта Новороссийска, возбужденное органами внутренних дел по ч. 1 ст. 252 УК РФ (загрязнение морской среды), <...> переквалифицировано на более тяжкий состав преступления и расследуется по ч. 2 ст. 252 УК РФ, т. е. загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде», – говорится в сообщении.
7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphon в шести километрах от берега в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска произошел залповый выброс нефти. По подсчетам Каспийского трубопроводного консорциума, она загрязнила 200 кв. м акватории Черного моря. Объем разлива, по оценке компании, составил «порядка 12 кубометров». При этом, по данным Института космических исследований РАН, площадь разлива нефти составляет 80 кв. км – в 400 000 раз больше, чем предыдущая оценка в 200 кв. м.
В СК сообщили, что следователи и криминалисты продолжают осмотр загрязненных территорий. В помещениях консорциума проводятся обыски. Допрашиваются специалисты и работники предприятий, в том числе принимавшие участие в ликвидации последствий выброса нефти и инспектировавшие выносное погрузочное устройство. Назначены экологическая и техническая судебные экспертизы.