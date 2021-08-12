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«Роскосмос» представил снимок разлива нефти у Новороссийска

Ведомости

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снятую из космоса фотографию разлива нефти у Новороссийска. Снимок размещен в Twitter-аккаунте «Роскосмоса».

«Российские спутники дистанционного зондирования Земли активно следят за обстановкой в Новороссийске, где произошел выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony», — говорится в сообщении.

7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphon в шести километрах от берега в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска произошел залповый выброс нефти. По данным Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН), площадь разлива составила 80 кв. км. Предварительной причиной случившегося назвали разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора, являющегося составной частью выносного причального устройства (ВПУ). По факту случившегося возбуждено уголовное дело о загрязнении морской среды (ч. 1 ст. 252 УК).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных