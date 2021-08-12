«Роскосмос» представил снимок разлива нефти у Новороссийска
Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снятую из космоса фотографию разлива нефти у Новороссийска. Снимок размещен в Twitter-аккаунте «Роскосмоса».
Российские спутники дистанционного зондирования Земли активно следят за обстановкой в Новороссийске, где произошел выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony. pic.twitter.com/nia0Fwpz2g— РОСКОСМОС (@roscosmos) August 12, 2021
«Российские спутники дистанционного зондирования Земли активно следят за обстановкой в Новороссийске, где произошел выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony», — говорится в сообщении.
7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphon в шести километрах от берега в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска произошел залповый выброс нефти. По данным Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН), площадь разлива составила 80 кв. км. Предварительной причиной случившегося назвали разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора, являющегося составной частью выносного причального устройства (ВПУ). По факту случившегося возбуждено уголовное дело о загрязнении морской среды (ч. 1 ст. 252 УК).