«Роскосмос» представил снимок разлива нефти у Новороссийска

7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphon в шести километрах от берега в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска произошел залповый выброс нефти. По данным Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН), площадь разлива составила 80 кв. км. Предварительной причиной случившегося назвали разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора, являющегося составной частью выносного причального устройства (ВПУ). По факту случившегося возбуждено уголовное дело о загрязнении морской среды (ч. 1 ст. 252 УК).