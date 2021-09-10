Российским СМИ отказали в аккредитации на мероприятия 11 сентября в Нью-Йорке
Журналистам российских агентств ТАСС и «РИА Новости» отказали в аккредитации на мероприятия в мемориальном музее в память о жертвах терактов 11 сентября в Нью-Йорке. Соответствующий ответ агентства получили от организаторов.
«К сожалению, из-за огромного количества заявок и нехватки места мы не можем удовлетворить ваш запрос», — приводит «РИА Новости» выдержку из письма. Приглашение на освещение церемонии пришло 20 августа. Журналисты «РИА Новости» откликнулись на него в течение часа.
Как отмечает ТАСС, ранее госдепартамент США разослал анкету для участия в церемонии, в которой говорилось, что одно СМИ может направить до двух человек. Ответ на запрос обещали дать 9 сентября, но трем журналистам агентства было отказано в аккредитации. Как пояснили в пресс-службе музея, отказ связан с большим числом запросов при ограниченном количестве мест.
3 сентября президент США Джо Байден подписал указ о рассекречивании ряда документов, имеющих отношение к терактам 11 сентября 2001 г. Тогда произошла серия из четырех террористических актов, которые, по официальной версии, были организованы членами запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида». В частности, два пассажирских самолета врезались в северную и южную башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, сами здания после атаки обрушились. Помимо 19 террористов в результате атак погибло около 3000 человек. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.