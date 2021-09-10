Путин назначил исполняющего обязанности главы МЧС

Чуприян родился 23 марта 1958 г. В 1989 г. он окончил Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР. В 1980-е гг. работал в военизированной пожарной охране, а в 1990-2000-е гг. — в гражданской, занимал ряд руководящих должностей, в частности, начальника Главного управления государственной противопожарной службы МЧС. В 2006-2008 гг. был замглавы МЧС, а в 2018 г. стал первым заместителем.