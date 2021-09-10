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Путин назначил исполняющего обязанности главы МЧС

Ведомости

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы МЧС Александра Чуприяна, следует из соответствующего указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовых актов.

«Возложить временное исполнение обязанностей министра на Чуприяна Александра Петровича», — говорится в тексте указа. Он вступает в силу со дня подписания — 10 сентября. Сейчас Чуприян занимает должность первого замглавы МЧС. Ранее источник «Ведомостей» в ведомстве сообщал, что Чуприян уже имел опыт руководства министерством в отсутствие погибшего главы Евгения Зиничева.

Чуприян родился 23 марта 1958 г. В 1989 г. он окончил Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР. В 1980-е гг. работал в военизированной пожарной охране, а в 1990-2000-е гг. — в гражданской, занимал ряд руководящих должностей, в частности, начальника Главного управления государственной противопожарной службы МЧС. В 2006-2008 гг. был замглавы МЧС, а в 2018 г. стал первым заместителем.

Глава МЧС Евгений Зиничев, занимавший этот пост с 2018 г., погиб 8 сентября. Министр находился в Норильске, где проходили межведомственные учения в Арктической зоне России. Согласно сообщению ведомства, он погиб, спасая жизнь человека во время учений. Президент Владимир Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно. 10 сентября Зиничева похоронили с воинскими почестями в Санкт-Петербурге.

Ранее по теме: Главу МЧС Зиничева похоронили с воинскими почестями в Санкт-Петербурге

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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