В Вильнюсе произошли столкновения противников коронавирусных ограничений с полицией

Жители Литвы, которые не сделали прививку от коронавируса, с 13 сентября смогут посещать только продовольственные магазины, аптеки и магазины оптики, у которых есть отдельный вход с улицы, а площадь составляет не менее 1500 кв. м. Ранее правительство страны также планировало запретить не прошедшим вакцинацию пользоваться общественным транспортом и медицинскими услугами. Однако в итоге эти меры убрали из проекта постановления. Людям без прививки запретят посещать торговые центры, салоны красоты, предприятия общественного питания, места развлечений и публичные мероприятия с численностью свыше 500 человек. Меры не касаются людей, переболевших COVID-19, получивших отрицательный ПЦР-тест не менее 48 часов назад, и детей до 16 лет.