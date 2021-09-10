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В Вильнюсе произошли столкновения противников коронавирусных ограничений с полицией

Ведомости

В столице Литвы Вильнюсе после митинга на Кафедральной площади против вступающих в силу с 13 сентября коронавирусных ограничений возникли беспорядки, полиция задержала 19 человек, сообщает LRT со ссылкой на главу полиции столичного района Саулюса Гагаса.

Акция на Кафедральной площади началась утром, и, как предусмотрено в выданном разрешении, завершилась до 16:00 (соответствует московскому времени). Однако после митинга несколько сотен его участников выехали на проспект Гедиминаса в сторону сейма, хотя разрешения на шествие власти не выдавали и организаторы со сцены заявили, что марша не будет.

На площади Лукишкес протестующих заблокировали сотрудники полиции и их служебный транспорт. Некоторые из протестующих все же добрались до сейма другими способами. Всего за нарушения административных норм были задержаны 19 человек. Глава МВД Литвы Агне Билотайте в Facebook выразила благодарность полиции и Службе общественной безопасности «за отличную работу по обеспечению общественного порядка и безопасности во время и после сегодняшнего митинга».

Предыдущие столкновения противников коронавирусных ограничений в канун их одобрения властями прошли ровно месяц назад, 10 августа. Тогда полиция Вильнюса применила слезоточивый газ при разгоне митинга, участники которого требовали от депутатов сейма выйти к ним. Один полицейский пострадал в столкновениях.

Жители Литвы, которые не сделали прививку от коронавируса, с 13 сентября смогут посещать только продовольственные магазины, аптеки и магазины оптики, у которых есть отдельный вход с улицы, а площадь составляет не менее 1500 кв. м. Ранее правительство страны также планировало запретить не прошедшим вакцинацию пользоваться общественным транспортом и медицинскими услугами. Однако в итоге эти меры убрали из проекта постановления. Людям без прививки запретят посещать торговые центры, салоны красоты, предприятия общественного питания, места развлечений и публичные мероприятия с численностью свыше 500 человек. Меры не касаются людей, переболевших COVID-19, получивших отрицательный ПЦР-тест не менее 48 часов назад, и детей до 16 лет.

По данным на 10 сентября, в Литве за сутки зафиксировано 922 новых случая COVID-19. Хуже всего ситуация в Западной Литве. Муниципалитеты Шилутского, Клайпедского районов, города Клайпеды, Паланги, Кретингского, Скуодасского, Плунгского, Ретавасского и Тельшяйского районов уже вошли в так называемую «черную зону».

Ранее по теме: В Литве ввели ограничения для непривитых от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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