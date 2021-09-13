В пяти регионах России протестируют новую систему оплаты труда учителей
Тестирование новой системы оплаты труда учителей пройдет в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областях и в Мордовии. Она продлится год и начнется в мае 2022 г., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления правительства, опубликованный на портале regulation.gov.ru. В проекте примут участие дошкольные образовательные организации и организации дополнительного образования, школы и колледжи. Проект не затронет профессорско-преподавательский состав.
Разрабатывать реформу системы оплаты труда учителей начали после пресс-конференции президента России Владимира Путина в декабре 2020 г. Премьер-министр Михаил Мишустин тогда поручил четырем министрам подготовить предложения по совершенствованию механизма начисления зарплат.
В пояснительной записке к документу говорится, что в 2008 г. принятие решений о системе оплаты труда педагогов и размерах ставок передали на уровень образовательных организаций, из-за чего появилось множество моделей оплаты труда.
Зампред Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко отметил, что оплата одной и той же работы может отличаться в регионах в пять-шесть раз. Авдеенко добавил, что в проекте постановления зафиксированы основные направления реформы. В новой модели сохранится структура зарплаты: оклад плюс компенсационно-стимулирующие выплаты.
Правительство предоставит регионам порядок определения ставки на основе квалификационных уровней профессиональных квалификационных групп, а также перечни компенсационных и стимулирующих выплат с размерами и условиями их назначения. На основе этих данных регионы будут рассчитывать зарплаты учителей. Также они смогут самостоятельно назначать дополнительные выплаты, а образовательные организации смогут назначать надбавки за счет получаемых доходов, если они есть. В документе подчеркивается, что в рамках эксперимента оклады и выплаты учителям не должны стать меньше, если не меняются объем работы и основания для выплат.
К апрелю 2022 г. Минпросвещения и Минтруд подготовят акты об утверждении порядка расчета ставок и перечни выплат. Авдеенко говорил, что вопрос финансирования эксперимента поднимался во время обсуждения, но пока неясно, получат ли регионы дополнительные средства из бюджета. В документе указано, что расчеты по зарплатам нужно будет согласовывать с Минфином.