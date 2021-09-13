В пяти регионах России протестируют новую систему оплаты труда учителей

Правительство предоставит регионам порядок определения ставки на основе квалификационных уровней профессиональных квалификационных групп, а также перечни компенсационных и стимулирующих выплат с размерами и условиями их назначения. На основе этих данных регионы будут рассчитывать зарплаты учителей. Также они смогут самостоятельно назначать дополнительные выплаты, а образовательные организации смогут назначать надбавки за счет получаемых доходов, если они есть. В документе подчеркивается, что в рамках эксперимента оклады и выплаты учителям не должны стать меньше, если не меняются объем работы и основания для выплат.