В Москве прививки от коронавируса сделали 5 млн человек
Первый компонент вакцины от коронавируса получили 5 млн москвичей – около 50% трудоспособных жителей города, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова в интервью ТАСС.
«У нас на сегодняшний день 5 млн москвичей прошли вакцинацию первым компонентом, это практически 50% от всех трудоспособных жителей Москвы. Но относительно структуры вакцинированных есть определенные опасения — из общего количества вакцинированных только 22% составляют люди старше 60 лет, и от общей категории у них привита только одна треть. Это очень мало», — сказала она.
По ее словам, в структуре заболеваемости коронавирусом в Москве очень большая доля пожилых людей по сравнению с крупными городами мира. Чем больше пожилых людей болеет коронавирусом, тем выше нагрузка на стационары – минимум 50% госпитализаций составляют люди старшего возраста. Около 75% смертей от коронавируса также приходится на эту возрастную группу.
98% пожилых людей, которые живут в специальных учреждениях, сделали прививки и ревакцинировались от коронавируса. «У нас очень ответственные работники социальной сферы. Более 80% всех медицинских и педагогических работников вакцинированы. Социальные работники вообще самые ответственные: на сегодняшний день вакцинированы 86%», — сообщила Ракова.
В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». Массовая вакцинация от коронавируса началась в январе этого года. В июле в Москве началась ревакцинация от коронавируса. Ее рекомендовано пройти тем, кто переболел коронавирусом или привился от него более полугода назад.