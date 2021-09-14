Посольство Финляндии начнет выдавать визы россиянам без гарантии допуска в страну

При отсутствии необходимых прививок в Финляндию могут въехать россияне, имеющие вид на жительство в этой стране, государствах шенгенской зоны или ЕС, и члены их семей. Также это относится к людям, выполняющим безотлагательные важные задачи общественного функционирования и обеспечения снабжения, медперсоналу, спасателям, госслужащим, сиделкам, представителям сфер транспорта и логистики, дипломатам, военнослужащим и сотрудникам СМИ. Кроме того, въезд могут разрешить лицам, нуждающимся в международной защите или путешествующим по другим гуманитарным соображениям, и тем, у кого имеются неотложные семейные дела или другие неотложные личные обстоятельства.