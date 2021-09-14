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Посольство Финляндии начнет выдавать визы россиянам без гарантии допуска в страну

Ведомости

Посольство Финляндии в Москве с 1 октября текущего года начнет принимать заявления на оформление визы от россиян, относящихся к определенным категориям, сообщается на сайте финского диппредставительства.

«С указанного дня визовые центры Финляндии в России начнут принимать визовые заявления от тех, у кого цель поездки — деловая, а также от всех заявителей, у которых есть многократная шенгенская виза с истекшим сроком действия, выданная Финляндией на срок не менее двух лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом в Финляндии продолжают действовать ограничения на въезд в страну. В связи с этим подать заявление на визу можно только по предварительной записи. При этом нужно подписать документ, подтверждающий согласие самостоятельно проверить соответствие условиям въезда в Финляндию.

«Каждый заявитель должен подписать документ, согласно которому он обязуется самостоятельно проверить соответствие условиям въезда и понимает, что выданная виза не является гарантией того, что въезд в Финляндию будет разрешен. Решения об ограничениях на въезд принимаются правительством Финляндии в соответствии с рекомендациями, действующими в Европейском союзе», — пояснили в посольстве.

По оценкам финской стороны, за время пандемии истекло более 500 000 виз, выданных государством россиянам. Теперь же министерство иностранных дел (МИД) Финляндии хочет предоставить лицам с просроченными визами возможность получить новые. Кроме того, в ведомстве полагают, что такой шаг предотвратит большой поток заявлений на получение документов в дальнейшем, когда действующие ограничения будут сняты.

В посольстве отметили, что до пандемии коронавируса Финляндия лидировала по количеству выдаваемых в России шенгенских виз и была одной из самых популярных у туристов. Так, например, в 2019 г. россияне получили от финского представительства около 790 000 виз и совершили 3,7 млн поездок в Финляндию.

Согласно информации на сайте Пограничной охраны Финляндии, на которую ссылается посольство, въехать в эту страну можно после прохождения полного курса вакцинации от коронавируса. Российские «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт» там не одобрены, поэтому признаются лишь препараты от компаний Pfizer/BionTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm, а также вакцины CoronaVac и Covishield.

При отсутствии необходимых прививок в Финляндию могут въехать россияне, имеющие вид на жительство в этой стране, государствах шенгенской зоны или ЕС, и члены их семей. Также это относится к людям, выполняющим безотлагательные важные задачи общественного функционирования и обеспечения снабжения, медперсоналу, спасателям, госслужащим, сиделкам, представителям сфер транспорта и логистики, дипломатам, военнослужащим и сотрудникам СМИ. Кроме того, въезд могут разрешить лицам, нуждающимся в международной защите или путешествующим по другим гуманитарным соображениям, и тем, у кого имеются неотложные семейные дела или другие неотложные личные обстоятельства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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