При сходе ледника на Домбае погиб турист
Один турист погиб и еще двое получили травмы при сходе ледника в районе Домбая в горах Карачаево-Черкесии, сообщили в пресс-службе МЧС.
«В результате обрушения части ледника Алибек в поселке Домбай на высоте 2200 м пострадала группа туристов из шести человек из Москвы, Нижнего Новгорода, Красноярского края. Из них один человек погиб, двое получили травмы», — говорится в сообщении ведомства. Других подробностей происшествия не сообщается.
Там добавили, что к месту происшествия выдвинулась оперативная группа Карачаевского пожарно-спасательного гарнизона в составе двух человек и одной единицы техники, а также спасатели Домбайского поисково-спасательного подразделения в количестве 8 человек и двух единиц техники.
В конце августа группа альпинистов попала под лавину на горе Казбек в Северной Осетии. По предварительным данным, группа туристов поднималась со стороны Грузии. Среди пострадавших были трое граждан Украины.
Спасательная операция сотрудниками и вертолетом МЧС России проводилась на нейтральной территории на границе двух стран. Был также привлечен вертолет спасательной службы Грузии.