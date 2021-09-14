При сходе ледника на Домбае погиб турист

Там добавили, что к месту происшествия выдвинулась оперативная группа Карачаевского пожарно-спасательного гарнизона в составе двух человек и одной единицы техники, а также спасатели Домбайского поисково-спасательного подразделения в количестве 8 человек и двух единиц техники.