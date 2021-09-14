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При сходе ледника на Домбае погиб турист

Ведомости

Один турист погиб и еще двое получили травмы при сходе ледника в районе Домбая в горах Карачаево-Черкесии, сообщили в пресс-службе МЧС.

«В результате обрушения части ледника Алибек в поселке Домбай на высоте 2200 м пострадала группа туристов из шести человек из Москвы, Нижнего Новгорода, Красноярского края. Из них один человек погиб, двое получили травмы», — говорится в сообщении ведомства. Других подробностей происшествия не сообщается.

Там добавили, что к месту происшествия выдвинулась оперативная группа Карачаевского пожарно-спасательного гарнизона в составе двух человек и одной единицы техники, а также спасатели Домбайского поисково-спасательного подразделения в количестве 8 человек и двух единиц техники.

В конце августа группа альпинистов попала под лавину на горе Казбек в Северной Осетии. По предварительным данным, группа туристов поднималась со стороны Грузии. Среди пострадавших были трое граждан Украины.

Спасательная операция сотрудниками и вертолетом МЧС России проводилась на нейтральной территории на границе двух стран. Был также привлечен вертолет спасательной службы Грузии.

Ранее по теме: Группа альпинистов попала под лавину в Северной Осетии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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