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В генконсульстве Испании назвали условие допуска в страну российских туристов

Ведомости

Российские туристы массово смогут попасть в Испанию после того, как российская вакцина «Спутник V» формально пройдет процедуру одобрения в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) или Всемирной организации здравоохранения, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе генконсульства Испании в России.

«Сейчас российские туристы могут въезжать на территорию страны в том случае, если они вакцинированы препаратом, одобренным Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения. Как только будут соблюдены формальности, необходимые для одобрения вакцины Sputnik V одной из этих организаций, граждане, прошедшие полный цикл вакцинации этой вакциной, также смогут въезжать на территорию Испании», — сообщили в генконсульстве.

«Будем надеяться, что эта исключительная ситуация в скором времени закончится и взаимные туристические потоки между Испанией и Россией очень скоро восстановятся», — добавили там.

Накануне оперштаб России по борьбе с коронавирусом объявил о возобновлении с 21 сентября регулярного авиасообщения между Россией и Испанией. С этой даты рейсы также будут возобновлены в Ирак, Кению и Словакию. При этом доступ в Испанию и Словакию российским туристам пока закрыт из-за распространения коронавирусной инфекции. Попасть в эти страны могут только отдельные категории граждан: дипломаты, представители международных организаций, владельцы видов на жительство (ВНЖ), близкие родственники граждан.

Въезд также разрешен привитым вакциной, одобренной ЕС или ВОЗ. Ни одна из российских вакцин пока не получила одобрение ЕС, «Спутник V» проходит проверку ВОЗ. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прогнозировал, что его могут одобрить к концу осени.

Ранее по теме: Посольство Финляндии начнет выдавать визы россиянам без гарантии допуска в страну

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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