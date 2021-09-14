В генконсульстве Испании назвали условие допуска в страну российских туристов

Накануне оперштаб России по борьбе с коронавирусом объявил о возобновлении с 21 сентября регулярного авиасообщения между Россией и Испанией. С этой даты рейсы также будут возобновлены в Ирак, Кению и Словакию. При этом доступ в Испанию и Словакию российским туристам пока закрыт из-за распространения коронавирусной инфекции. Попасть в эти страны могут только отдельные категории граждан: дипломаты, представители международных организаций, владельцы видов на жительство (ВНЖ), близкие родственники граждан.