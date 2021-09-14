Единовременную выплату получили родители свыше 20 млн школьников
Родители 20,6 млн школьников получили единовременную выплату в размере 10 000 руб., сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, слова которой передает ТАСС.
«Для того чтобы помочь родителям подготовить детей к школе, с августа 2021 г. семьям, в которых дети в возрасте от шести до 18 лет или дети-инвалиды до 23 лет продолжают учиться в школе, выплачивается по 10 000 руб. на каждого ребенка. У нас таких детей в стране 20,7 млн человек», — сказала Голикова в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством и руководством партии «Единая Россия».
«На сегодняшний день выплаты получили 20,6 млн детей на общую сумму 206 млрд руб.», — отметила она.
Российские семьи начали получать единовременные выплаты на детей школьного возраста со 2 августа. Для получения выплаты дети должны иметь российское гражданство и достигнуть шести лет не позднее 1 сентября 2021 г.