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Единовременную выплату получили родители свыше 20 млн школьников

Ведомости

Родители 20,6 млн школьников получили единовременную выплату в размере 10 000 руб., сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, слова которой передает ТАСС.

«Для того чтобы помочь родителям подготовить детей к школе, с августа 2021 г. семьям, в которых дети в возрасте от шести до 18 лет или дети-инвалиды до 23 лет продолжают учиться в школе, выплачивается по 10 000 руб. на каждого ребенка. У нас таких детей в стране 20,7 млн человек», — сказала Голикова в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством и руководством партии «Единая Россия».

«На сегодняшний день выплаты получили 20,6 млн детей на общую сумму 206 млрд руб.», — отметила она.

Российские семьи начали получать единовременные выплаты на детей школьного возраста со 2 августа. Для получения выплаты дети должны иметь российское гражданство и достигнуть шести лет не позднее 1 сентября 2021 г.

Ранее по теме: Путин заявил о недостаточности мер поддержки семей с детьми

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных