Единовременную выплату получили родители свыше 20 млн школьников

«Для того чтобы помочь родителям подготовить детей к школе, с августа 2021 г. семьям, в которых дети в возрасте от шести до 18 лет или дети-инвалиды до 23 лет продолжают учиться в школе, выплачивается по 10 000 руб. на каждого ребенка. У нас таких детей в стране 20,7 млн человек», — сказала Голикова в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством и руководством партии «Единая Россия».