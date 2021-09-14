Минцифры предложило блокировать связь во время чрезвычайных ситуаций
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России разработало проект правительственного постановления, в соответствии с которым у него может появиться право приостанавливать или ограничивать возможность граждан использовать сети и средства связи во время чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Положение вводит понятие «приоритетных пользователей» сетей и средств связи. Таковыми считаются Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, СВР, Минюст, Росгвардия, а также координационные органы всех уровней единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Подразумевается, что Минцифры сможет отключать связь россиянам, чтобы обеспечить ее бесперебойность у указанных ведомств.
«Приоритетное использование любых сетей связи и средств связи, приостановление или ограничение их использования осуществляется в целях обеспечения проведения приоритетными пользователями неотложных мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, а также обеспечения деятельности в области государственного управления, обороноспособности и безопасности государства, обеспечения правопорядка, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», — говорится в проекте постановления.
В целом при вступлении постановления в силу Минцифры сможет блокировать связь гражданам для ряда целей:
- удовлетворения потребностей приоритетных пользователей в линиях связи, каналах связи и средствах связи;
- ограничения трафика для предотвращения перегрузки в сетях связи;
- обеспечения электромагнитной совместимости при работе радиоэлектронных средств, привлекаемых к работе в зонах ЧС;
- изменения действующих или открытия дополнительных маршрутов операторами почтовой и специальной связи.
Отмечается, что решение о блокировке или ограничении связи не должно привести к нарушению управления технологическими процессами производства, из-за которых могут возникнуть другие ЧС, к потере связи у органов, задействованных в ликвидации последствий ЧС, или нарушению работы сетей у приоритетных ведомств.
Предполагается, что данное положение может вступить в силу с 1 марта 2022 г. В этом случае действовать оно будет в течение последующих шести лет.