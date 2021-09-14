Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Минцифры предложило блокировать связь во время чрезвычайных ситуаций

Ведомости

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России разработало проект правительственного постановления, в соответствии с которым у него может появиться право приостанавливать или ограничивать возможность граждан использовать сети и средства связи во время чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Положение вводит понятие «приоритетных пользователей» сетей и средств связи. Таковыми считаются Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, СВР, Минюст, Росгвардия, а также координационные органы всех уровней единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Подразумевается, что Минцифры сможет отключать связь россиянам, чтобы обеспечить ее бесперебойность у указанных ведомств.

«Приоритетное использование любых сетей связи и средств связи, приостановление или ограничение их использования осуществляется в целях обеспечения проведения приоритетными пользователями неотложных мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, а также обеспечения деятельности в области государственного управления, обороноспособности и безопасности государства, обеспечения правопорядка, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», — говорится в проекте постановления.

В целом при вступлении постановления в силу Минцифры сможет блокировать связь гражданам для ряда целей:

- удовлетворения потребностей приоритетных пользователей в линиях связи, каналах связи и средствах связи;

- ограничения трафика для предотвращения перегрузки в сетях связи;

- обеспечения электромагнитной совместимости при работе радиоэлектронных средств, привлекаемых к работе в зонах ЧС;

- изменения действующих или открытия дополнительных маршрутов операторами почтовой и специальной связи.

Отмечается, что решение о блокировке или ограничении связи не должно привести к нарушению управления технологическими процессами производства, из-за которых могут возникнуть другие ЧС, к потере связи у органов, задействованных в ликвидации последствий ЧС, или нарушению работы сетей у приоритетных ведомств.

Предполагается, что данное положение может вступить в силу с 1 марта 2022 г. В этом случае действовать оно будет в течение последующих шести лет.

Ранее по теме: Путин поручил упростить предоставление выплат пострадавшим от ЧС

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных