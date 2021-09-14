Минцифры предложило блокировать связь во время чрезвычайных ситуаций

«Приоритетное использование любых сетей связи и средств связи, приостановление или ограничение их использования осуществляется в целях обеспечения проведения приоритетными пользователями неотложных мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, а также обеспечения деятельности в области государственного управления, обороноспособности и безопасности государства, обеспечения правопорядка, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», — говорится в проекте постановления.