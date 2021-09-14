Мурашко назвал число находящихся под наблюдением граждан РФ с коронавирусом
Под наблюдением врачей находятся 723 000 граждан России с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24».
«Сегодня по-прежнему под наблюдением медицинских работников находятся 723 000 граждан РФ, болеющих новой коронавирусной инфекцией. Это по-прежнему высокая нагрузка на систему здравоохранения», — сказал министр.
По данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявлено 17 837 случаев коронавируса, 781 человек умер, а 15 907 человек выздоровели. Всего с начала пандемии заразились 7 176 085 человек, скончались 194 249 человек. 13 сентября коронавирус выявили у 18 178 человек, а также зафиксировали 719 летальных исходов.
Больше всего зараженных зафиксировано в Москве (1609). Умерли в столице за сутки 47 пациентов, выздоровели — 1362. Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировали 1 589 804 случая заражений, 1 466 721 человек выздоровел, 28 111 — скончались. В топ-5 по приросту новых случаев вошли Санкт-Петербург (+839), Подмосковье (+796), Нижегородская (+419) и Ростовская области (466).