Мурашко назвал число находящихся под наблюдением граждан РФ с коронавирусом

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявлено 17 837 случаев коронавируса, 781 человек умер, а 15 907 человек выздоровели. Всего с начала пандемии заразились 7 176 085 человек, скончались 194 249 человек. 13 сентября коронавирус выявили у 18 178 человек, а также зафиксировали 719 летальных исходов.