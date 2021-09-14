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Мурашко назвал число находящихся под наблюдением граждан РФ с коронавирусом

Ведомости

Под наблюдением врачей находятся 723 000 граждан России с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24».

«Сегодня по-прежнему под наблюдением медицинских работников находятся 723 000 граждан РФ, болеющих новой коронавирусной инфекцией. Это по-прежнему высокая нагрузка на систему здравоохранения», — сказал министр.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявлено 17 837 случаев коронавируса, 781 человек умер, а 15 907 человек выздоровели. Всего с начала пандемии заразились 7 176 085 человек, скончались 194 249 человек. 13 сентября коронавирус выявили у 18 178 человек, а также зафиксировали 719 летальных исходов.

Больше всего зараженных зафиксировано в Москве (1609). Умерли в столице за сутки 47 пациентов, выздоровели — 1362. Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировали 1 589 804 случая заражений, 1 466 721 человек выздоровел, 28 111 — скончались. В топ-5 по приросту новых случаев вошли Санкт-Петербург (+839), Подмосковье (+796), Нижегородская (+419) и Ростовская области (466).

Ранее по теме: В России за сутки выявили 17 837 случаев заражения коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных