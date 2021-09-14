Число погибших при сходе ледника в КЧР возросло до двух

По его словам, другие туристы, находившиеся в зоне обрушения ледника, не пострадали. Сейчас в этой зоне нет людей, отметил глава региона. Кроме того, в ближайшее время проход по маршруту в районе Алибекского ущелья будет временно приостановлен — обрушение части ледника вызвано сильным его таянием ввиду природно-климатических факторов, пояснил Темрезов.