Число погибших при сходе ледника в КЧР возросло до двух
Число погибших при сходе ледника в районе Домбая в горах Карачаево-Черкесии возросло до двух, еще одну туристку с серьезной травмой эвакуируют, сообщил глава региона Рашид Темрезов.
«Сегодня в зоне обрушения части ледника Алибек в Домбае оказалась группа из шести туристок из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края. На место сразу же выехали экстренные службы, однако, к большому сожалению, две туристки погибли... Еще одну туристку, получившую серьезную травму, в настоящий момент эвакуируют спасатели, с ней уже работают медики», — написал Темрезов в Instagram.
По его словам, другие туристы, находившиеся в зоне обрушения ледника, не пострадали. Сейчас в этой зоне нет людей, отметил глава региона. Кроме того, в ближайшее время проход по маршруту в районе Алибекского ущелья будет временно приостановлен — обрушение части ледника вызвано сильным его таянием ввиду природно-климатических факторов, пояснил Темрезов.
Он уточнил, что туристическая группа, попавшая по сход ледника, не была зарегистрирована в подразделении МЧС перед выходом на маршрут. Он подчеркнул, что регистрироваться в МЧС в таких случаях необходимо.
Ранее МЧС сообщило, что в результате обрушения части ледника Алибек в поселке Домбай на высоте 2200 м пострадала группа туристов из шести человек из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края. Из них один человек погиб, двое получили травмы.