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Число погибших при сходе ледника в КЧР возросло до двух

Ведомости

Число погибших при сходе ледника в районе Домбая в горах Карачаево-Черкесии возросло до двух, еще одну туристку с серьезной травмой эвакуируют, сообщил глава региона Рашид Темрезов.

«Сегодня в зоне обрушения части ледника Алибек в Домбае оказалась группа из шести туристок из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края. На место сразу же выехали экстренные службы, однако, к большому сожалению, две туристки погибли... Еще одну туристку, получившую серьезную травму, в настоящий момент эвакуируют спасатели, с ней уже работают медики», — написал Темрезов  в Instagram.

По его словам, другие туристы, находившиеся в зоне обрушения ледника, не пострадали. Сейчас в этой зоне нет людей, отметил глава региона. Кроме того, в ближайшее время проход по маршруту в районе Алибекского ущелья будет временно приостановлен — обрушение части ледника вызвано сильным его таянием ввиду природно-климатических факторов, пояснил Темрезов.

Он уточнил, что туристическая группа, попавшая по сход ледника, не была зарегистрирована в подразделении МЧС перед выходом на маршрут. Он подчеркнул, что регистрироваться в МЧС в таких случаях необходимо.

Ранее МЧС сообщило, что в результате обрушения части ледника Алибек в поселке Домбай на высоте 2200 м пострадала группа туристов из шести человек из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края. Из них один человек погиб, двое получили травмы.

Ранее по теме: При сходе ледника на Домбае погиб турист

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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