С Байконура стартовала ракета с 34 спутниками связи OneWeb
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур, сообщает »Роскосмос».
«Фрегат» со спутниками отделился от третьей ступени ракеты, выведение аппаратов разгонным блоком займет около 3,5 часов. Спутники будут отделяться в девять этапов в разных точках орбиты. Планируется, что вся миссия от старта до отделения последнего спутника займет 3 часа 45 минут.
Как отметил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале, пуск прошел штатно. «Есть отделение разгонного блока "Фрегат" с 34 космическими аппаратами», — написал он.
В этом году это второй запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур. После него число космических аппаратов британской компании на орбите должно составить 322.
22 августа низкоорбитальная группировка британских спутников OneWeb пополнилась еще 34 аппаратами. Контракт на запуск ракет «Союз» со спутниками OneWeb был подписан в 2015 г. Всего проект OneWeb предусматривает создание орбитальной группировки из 600 спутников. Она должна обеспечить всех жителей планеты высокоскоростным доступом в интернет.