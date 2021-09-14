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С Байконура стартовала ракета с 34 спутниками связи OneWeb

Ведомости

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур, сообщает »Роскосмос».

«Фрегат» со спутниками отделился от третьей ступени ракеты, выведение аппаратов разгонным блоком займет около 3,5 часов. Спутники будут отделяться в девять этапов в разных точках орбиты. Планируется, что вся миссия от старта до отделения последнего спутника займет 3 часа 45 минут.

 Как отметил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале, пуск прошел штатно. «Есть отделение разгонного блока "Фрегат" с 34 космическими аппаратами», — написал он.

В этом году это второй запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур. После него число космических аппаратов британской компании на орбите должно составить 322.

22 августа низкоорбитальная группировка британских спутников OneWeb пополнилась еще 34 аппаратами. Контракт на запуск ракет «Союз» со спутниками OneWeb был подписан в 2015 г. Всего проект OneWeb предусматривает создание орбитальной группировки из 600 спутников. Она должна обеспечить всех жителей планеты высокоскоростным доступом в интернет.

Ранее по теме: «Роскосмос» вывел на орбиту еще 34 спутника OneWeb

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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