С Байконура стартовала ракета с 34 спутниками связи OneWeb

«Фрегат» со спутниками отделился от третьей ступени ракеты, выведение аппаратов разгонным блоком займет около 3,5 часов. Спутники будут отделяться в девять этапов в разных точках орбиты. Планируется, что вся миссия от старта до отделения последнего спутника займет 3 часа 45 минут.