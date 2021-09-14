В Пензенской области смягчили коронавирусные ограничения
Власти Пензенской области смягчили введенные из-за коронавируса ограничения, в частности, при проведении массовых мероприятий они разрешили заполнять до 50% мест в зале при наличии сертификата о прививке, ПЦР-теста или сведений о перенесенном COVID-19. Соответствующее постановление подписал врио губернатора региона Олег Мельниченко.
Разрешение распространяется на проведение массовых досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, просветительских, выставочных, рекламных и иных подобных мероприятий.
В регионе в июне было запрещено проведение публичных и иных массовых мероприятий на открытом воздухе с численностью участников более 50 человек, а в помещениях — до 20 человек.
Сейчас во многих российских регионах ослабляются ограничения, введенные из-за роста числа заболевших COVID-19. При этом масочный режим сохраняется по всей стране. Он будет отменен лишь после того, как россияне перестанут заражаться коронавирусом, сейчас оснований для отмены требования о ношении масок нет, заявила ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.