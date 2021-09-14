В Пензенской области смягчили коронавирусные ограничения

Сейчас во многих российских регионах ослабляются ограничения, введенные из-за роста числа заболевших COVID-19. При этом масочный режим сохраняется по всей стране. Он будет отменен лишь после того, как россияне перестанут заражаться коронавирусом, сейчас оснований для отмены требования о ношении масок нет, заявила ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.