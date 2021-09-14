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В Пензенской области смягчили коронавирусные ограничения

Ведомости

Власти Пензенской области смягчили введенные из-за коронавируса ограничения, в частности, при проведении массовых мероприятий они разрешили заполнять до 50% мест в зале при наличии сертификата о прививке, ПЦР-теста или сведений о перенесенном COVID-19. Соответствующее постановление подписал врио губернатора региона Олег Мельниченко.

Разрешение распространяется на проведение массовых досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, просветительских, выставочных, рекламных и иных подобных мероприятий.

В регионе в июне было запрещено проведение публичных и иных массовых мероприятий на открытом воздухе с численностью участников более 50 человек, а в помещениях — до 20 человек.

Сейчас во многих российских регионах ослабляются ограничения, введенные из-за роста числа заболевших COVID-19. При этом масочный режим сохраняется по всей стране. Он будет отменен лишь после того, как россияне перестанут заражаться коронавирусом, сейчас оснований для отмены требования о ношении масок нет, заявила ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее по теме: В Роспотребнадзоре не увидели оснований для отмены масочного режима в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных