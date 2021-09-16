В Воронежской области мужчина напал на отделение полиции

По данным «Коммерсанта», полицейские для поиска нападавшего ввели «план перехват», отдел полиции окружили силовики в бронежилетах. Baza сообщает, что на месте работают сотрудники УФСБ по Воронежской области. По данным телеграм-канала, мужчина, которого подозревают в нападении на отдел полиции, может быть причастен к трём убийствам. По предварительным данным, в селении Каменка он якобы убил троих человек – женщину и двоих детей, после чего скрылся с места преступления. Официально эта информация не подтверждена.