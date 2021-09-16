В Воронежской области мужчина напал на отделение полиции

В Воронежской области мужчина напал на отделение полицииИзвестно об одном пострадавшем. По данным СМИ, неизвестный пытался взорвать здание
В городе Лиски Воронежской области неизвестный мужчина проник на территорию районного отдела полиции и ранил одного из сотрудников, сообщает пресс-служба МВД. После этого он уехал на автомобиле. По данным источников «Коммерсанта» и РБК, нападавший также попытался активировать взрывное устройство, но официально эту информацию пока не подтвердили.
По данным МВД, нападение произошло в 5:30 по местному времени (совпадет с мск). «Неизвестный проник на территорию районного отдела полиции, причинил ранение сотруднику полиции, после чего скрылся на автомобиле»,— заявили в ведомстве. Предполагаемые мотивы преступника и другие подробности не приводятся.
«Коммерсантъ-Черноземье» со ссылкой на ориентировку, рассылаемую воронежским полицейским, пишет, что неизвестный подъехал к участку на пятидверном автомобиле «Нива» без регистрационных знаков, с надписью на дверях «Эко-Нива-Агро». Он был одет в военную форму, бронежилет и каску. Также сообщается, что мужчина был вооружен автоматическим оружием и попытался взорвать дежурную часть.
По данным «Коммерсанта», полицейские для поиска нападавшего ввели «план перехват», отдел полиции окружили силовики в бронежилетах. Baza сообщает, что на месте работают сотрудники УФСБ по Воронежской области. По данным телеграм-канала, мужчина, которого подозревают в нападении на отдел полиции, может быть причастен к трём убийствам. По предварительным данным, в селении Каменка он якобы убил троих человек – женщину и двоих детей, после чего скрылся с места преступления. Официально эта информация не подтверждена.