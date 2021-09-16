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В Воронежской области мужчина напал на отделение полиции

Известно об одном пострадавшем. По данным СМИ, неизвестный пытался взорвать здание
Дарья Савенкова
алерий Шарифулин / ТАСС

В городе Лиски Воронежской области неизвестный мужчина проник на территорию районного отдела полиции и ранил одного из сотрудников, сообщает пресс-служба МВД. После этого он уехал на автомобиле. По данным источников «Коммерсанта» и РБК, нападавший также попытался активировать взрывное устройство, но официально эту информацию пока не подтвердили.

По данным МВД, нападение произошло в 5:30 по местному времени (совпадет с мск). «Неизвестный проник на территорию районного отдела полиции, причинил ранение сотруднику полиции, после чего скрылся на автомобиле»,— заявили в ведомстве. Предполагаемые мотивы преступника и другие подробности не приводятся.

«Коммерсантъ-Черноземье» со ссылкой на ориентировку, рассылаемую воронежским полицейским, пишет, что неизвестный подъехал к участку на пятидверном автомобиле «Нива» без регистрационных знаков, с надписью на дверях «Эко-Нива-Агро». Он был одет в военную форму, бронежилет и каску. Также сообщается, что мужчина был вооружен автоматическим оружием и попытался взорвать дежурную часть.

По данным «Коммерсанта», полицейские для поиска нападавшего ввели «план перехват», отдел полиции окружили силовики в бронежилетах. Baza сообщает, что на месте работают сотрудники УФСБ по Воронежской области. По данным телеграм-канала, мужчина, которого подозревают в нападении на отдел полиции, может быть причастен к трём убийствам. По предварительным данным, в селении Каменка он якобы убил троих человек – женщину и двоих детей, после чего скрылся с места преступления. Официально эта информация не подтверждена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных