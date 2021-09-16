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СК: житель Воронежской области перед нападением на отдел полиции убил семью

Ведомости

Мужчина, который напал 16 сентября на отделение полиции в городе Лиски Воронежской области, до этого убил семью своих знакомых. Об этом сообщается на сайте управления СК РФ по региону. Причиной стал бытовой конфликт.

По предварительной версии следствия, мужчина совершил убийство, а затем направился к зданию отдела полиции по Лискинскому району Воронежской области, где при помощи взрывного устройства взорвал дверь здания отдела. После этого он сел в автомобиль «Нива» и уехал с места преступления в направлении Острогожска Воронежской области. Правоохранители продолжают разыскивать его. При взрыве сотрудник взвода патрульно-постовой службы получил осколочное ранение голени правой ноги. Он остался жив.

Следователи завели уголовные дела по статьям об убийстве (ч. 2 ст. 105), незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222), посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317), незаконном хранении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1).

Об убийстве семьи и о том, что к этому преступлению может быть причастен напавший на отделение полиции в Лисках, ранее сообщали Telegram-каналы Mash и Baza. Baza писала, что в селе Волчанское Каменского района Воронежской области найдены тела трех человек. Это местная жительница и двое ее детей, одна из которых — девочка пяти лет. Все трое были застрелены, уточняет Telegram-канал. Официально эту информацию не подтверждали.

По данным источников «Коммерсантъ-Черноземье» и местного издания «РИА Воронеж», нападавший — уроженец Каменского района, сотрудник ЧОПа, охраняющего объекты агрохолдинга «Эконива». У мужчины, по предварительной информации, был бытовой конфликт с женщиной, в котором участвовали сотрудники полиции города Лиски. «Чтобы отомстить полицейским, он сначала устроил нападение на отдел, а после расстрелял женщину и ее старшего сына, а младшего задушил», — сказал собеседник газеты. Источник «РИА Воронеж» подтвердил информацию о бытовом конфликте, при котором мужчина якобы в состоянии аффекта убил женщину и ее детей, а потом напал на отдел полиции в соседнем Лискинском районе.

Ранее по теме: СМИ назвали основную версию нападения на отделение полиции в Воронежской области

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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