СК: житель Воронежской области перед нападением на отдел полиции убил семью

Об убийстве семьи и о том, что к этому преступлению может быть причастен напавший на отделение полиции в Лисках, ранее сообщали Telegram-каналы Mash и Baza. Baza писала, что в селе Волчанское Каменского района Воронежской области найдены тела трех человек. Это местная жительница и двое ее детей, одна из которых — девочка пяти лет. Все трое были застрелены, уточняет Telegram-канал. Официально эту информацию не подтверждали.



По данным источников «Коммерсантъ-Черноземье» и местного издания «РИА Воронеж», нападавший — уроженец Каменского района, сотрудник ЧОПа, охраняющего объекты агрохолдинга «Эконива». У мужчины, по предварительной информации, был бытовой конфликт с женщиной, в котором участвовали сотрудники полиции города Лиски. «Чтобы отомстить полицейским, он сначала устроил нападение на отдел, а после расстрелял женщину и ее старшего сына, а младшего задушил», — сказал собеседник газеты. Источник «РИА Воронеж» подтвердил информацию о бытовом конфликте, при котором мужчина якобы в состоянии аффекта убил женщину и ее детей, а потом напал на отдел полиции в соседнем Лискинском районе.