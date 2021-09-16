СМИ назвали основную версию нападения на отделение полиции в Воронежской области
Вооруженное нападение на отдел полиции в городе Лиски (Воронежская область) произошло сегодня утром в результате бытового конфликта, сообщают «Коммерсантъ-Черноземье» и местное издание «РИА Воронеж» со ссылкой на источники.
Как узнала газета, нападавший — уроженец Каменского района Воронежской области, сотрудник ЧОП, охраняющего объекты агрохолдинга «Эконива». У мужчины, по предварительной информации, был бытовой конфликт с женщиной из Каменского района, в котором участвовали сотрудники полиции города Лиски. «Чтобы отомстить полицейским, он сначала устроил нападение на отдел, а после расстрелял женщину и ее старшего сына, а младшего задушил», — сказал собеседник газеты.
Источник «РИА Воронеж» подтверждает информацию о бытовом конфликте, при котором мужчина якобы в состоянии аффекта убил женщину и ее детей, а потом напал на отдел полиции в соседнем Лискинском районе. Власти пока не подтверждали эту информацию.
Ранее сегодня утром в городе Лиски Воронежской области неизвестный мужчина проник на территорию районного отдела полиции и ранил одного из сотрудников, сообщает пресс-служба МВД. Нападение произошло в 5:30 по местному времени. После этого он уехал на автомобиле. По данным источников «Коммерсанта» и РБК, нападавший также попытался активировать взрывное устройство.
На кадрах камер видеонаблюдения, которые распространил Telegram-канал Life Shot, видно, как мужчина в военной форме, предположительно в бронежилете и шлеме с пластиковым забралом выходит из машины, закрепляет предмет, похожий на взрывное устройство, на стене здания, активирует его и отбегает, после чего происходит взрыв. Официально эту информацию пока не подтвердили.