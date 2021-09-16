СМИ назвали основную версию нападения на отделение полиции в Воронежской области

На кадрах камер видеонаблюдения, которые распространил Telegram-канал Life Shot, видно, как мужчина в военной форме, предположительно в бронежилете и шлеме с пластиковым забралом выходит из машины, закрепляет предмет, похожий на взрывное устройство, на стене здания, активирует его и отбегает, после чего происходит взрыв. Официально эту информацию пока не подтвердили.