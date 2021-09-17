Минтранс предложил не пускать водителей-должников на платные дороги

В министерстве изданию сообщили, что проект сейчас проходит «регламентные процедуры». В марте 2022 г. документ вступит в силу вместо правил, действующих с 2010 г. В министерстве пояснили, что основные изменения связаны с применением на дорогах безбарьерной системы «Свободный поток» (free-flow). С его помощью водитель может ехать, не останавливаясь для оплаты проезда: деньги списываются со счета водителя с помощью бесконтактных транспондеров или через камеру по госномеру. Такая система применяется на ЦКАД и планируется к применению на М4. Новые правила окончательно легализуют систему.