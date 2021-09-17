Минтранс предложил не пускать водителей-должников на платные дороги
Минтранс разработал новые правила проезда по платным дорогам, согласно которым водители смогут потребовать бесплатный проезд по платной дороге или компенсации оплаты при «обнаружении недостатков услуги», также министерство предлагает не пускать на платные дороги водителей с задолженность по оплате на любом из платных участков. Об этом сообщил «Коммерсантъ». Минтранс подтвердил информацию.
В министерстве изданию сообщили, что проект сейчас проходит «регламентные процедуры». В марте 2022 г. документ вступит в силу вместо правил, действующих с 2010 г. В министерстве пояснили, что основные изменения связаны с применением на дорогах безбарьерной системы «Свободный поток» (free-flow). С его помощью водитель может ехать, не останавливаясь для оплаты проезда: деньги списываются со счета водителя с помощью бесконтактных транспондеров или через камеру по госномеру. Такая система применяется на ЦКАД и планируется к применению на М4. Новые правила окончательно легализуют систему.
Издание отметило, что в проекте предлагается дать право водителю потребовать бесплатный проезд или уменьшить стоимость, если он найдет на платной дороге недостатки или услуга будет оказана не в полном объеме. Два источника издания подтвердили, что такой пункт есть в последнем проекте постановления. В пояснительной записке Минтранс не разъясняет нововведение. Руководитель направления юридической фирмы A.t.legal Вадим Резниченко предположил, что таким недостатком может быть ситуация, когда по платной дороге нельзя проехать на максимальной разрешенной скорости из-за снежных наносов или участок дороги пришел в ненадлежащее состояние.
Согласно проекту, водитель будет обязан при использовании транспондера размещать его в соответствии с инструкцией оператора (обычно его нужно вешать на лобовое стекло около зеркала заднего вида). Если устройство находится в месте, откуда сигнал не проходит, водитель теряет право проезда по платной дороге с free-flow. Также предлагается запретить выезжать на платную дорогу с нечитаемыми или умышленно скрытыми номерами.
Минтранс предложил отменить обязанность операторов платных дорог размещать в пунктах взимания платы и на информационных табло данные об изменении тарифов. Операторы смогут не пускать на платную дорогу водителей с просроченной задолженностью по оплате проезда на любых платных дорогах. По данным издания, представленная редакция не окончательная. В ближайшие дни она будет обсуждаться на одном из совещаний в правительстве и затем дорабатываться.